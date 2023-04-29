Кабмін заборонив літери Z і V на індивідуальних номерних знаках

Кабінет міністрів заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, під заборону потрапляють літери Z та V. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф". Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного тоталітарного режиму.

До того ж на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.