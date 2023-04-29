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Кабмін заборонив літери Z і V на індивідуальних номерних знаках

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автономер,номер

Кабінет міністрів заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, під заборону потрапляють літери Z та V. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф". Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного тоталітарного режиму.

Кабмін заборонив літери Z і V на індивідуальних номерних знаках 01

До того ж на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Автор: Юлiя Недашківська
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Краще б заборонили яйця для ВСУ покупати по 12.
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29.04.2023 19:00 Відповісти
Як тепер тимошенко та інші зами єрмака
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29.04.2023 20:54 Відповісти
Vava Zebil
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30.04.2023 13:28 Відповісти
 
 