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Жителям звільнених територій виплатили майже 400 мільйонів грошової допомоги, – Мінреінтеграції

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За 8 місяців у межах спільного проєкту Мінреінтеграції, "Укрпошти" та міжнародних організацій виплатили одноразову грошову допомогу мешканцям деокупованих територій на загальну суму понад 396,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що станом на 27 квітня допомогу готівкою у розмірі 1200 грн від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 216 тисяч громадян на деокупованих територіях Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.

Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено по 2200 грн допомоги на місяць більш ніж 39 тис. осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. Кожна людина отримує такі виплати протягом 3 місяців.

Проєкт стартував у вересні 2022 року, і наразі виплати на звільнених територіях продовжуються.

Автор: Юлiя Недашківська
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Треба створити банк будівельних матеріалів, який би поповнювався в тому числі із закордонних джерел, без оподаткуваня у діряву казну, а потерпілим видавати купони.
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30.04.2023 08:35 Відповісти
 
 