У Севастополі горить нафтобаза, окупанти кажуть про удар безпілотника. ФОТО

У ніч проти 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя сталася пожежа на нафтобазі.

Як повідомляє Крим.Реалії, займання масштабне, дим почав частково розсіюватися тільки до ранку. Близько другої ночі в районі бухти було чути стрілянину.

Очільник окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв зазначив, що горять резервуари з паливом. За його словами, попередньо, пожежа сталася внаслідок атаки безпілотника. Площа пожежі становить близько тисячі квадратних метрів, їй присвоєний найвищий рівень складності.

Развожаєв також стверджує, що небезпеки для цивільних немає, евакуацію не проводитимуть. Як він наголошує, пожежа не вплине на ситуацію із постачанням Севастополя паливом.

Згодом він додав, що пожежу локалізували, але гасіння триватиме ще багато годин.