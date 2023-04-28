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газ (7456) видобуток (1581) нафта (4368) Росія (11571) статистика (117)

Влада Росії офіційно засекретила дані про падіння видобутку нафти і газу

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нафта

Уряд Росії доручив призупинити публікацію статистичних даних про видобуток нафти та газу в країні до 1 квітня 2024 року.

Відповідне розпорядження російського уряду оприлюднено на офіційному порталі правової інформації, повідомляє РБК.

Заборона публікувати статистичні дані також стосується видобутку нафтового газу та газового конденсату, а також нафтогазоводної суміші, нафти зневодненої, знесоленої та стабілізованої, газового конденсату нестабільного.

Як повідомлялося, напередодні Росстат вперше не оприлюднив статисничні дані про видобуток нафти.

У попередньому звіті за січень-лютий поточного року Росстат констатував зменшення видобутку нафти на 2,6%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Водночас дані про видобуток газу у березні залишили: він впав на 15,3% порівняно з березнем 2022 року. 

Росія заявляла, що добровільно зменшить видобуток нафти у березні на 500 тисяч барелів на добу. Згодом в уряді Росії заявляли про продовження цього обмеження на наступні три місяці.

Віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак напередодні озвучив офіційний прогноз, згідно із яким Росія зменшить видобуток нафти та газового конденсату цього року до 515 млн тонн, що на 20 млн тонн менше ніж у 2022 році. 

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Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Видобуток нафти в Росії в 2022 році склав 535,1 млн. тонн в порівнянні з 524,5 млн тонн роком раніше. Росія заявила, що у березні має намір "добровільно" знизити нафтовиробництво на 500 тисяч барелів на добу, одна поки що це не позначилось на експорті російської нафти.

Автор: Михайло Орлюк
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Це так санкції не працюють ))
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28.04.2023 21:36 Відповісти
А шо такое?
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28.04.2023 22:24 Відповісти
Качалка поломалась. У рукожопов постоянно что-то ломается. У них вечный только путлер, который никак сдохнуть не может.
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29.04.2023 13:04 Відповісти
Якщо ховають, значить є що.
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29.04.2023 00:27 Відповісти
Бидлокацап звичайний має слухати тільки про "наша еканоміка крєпка как нікагда і спєцаперація прадвігаєтся чєтка по графіку, в строгам саатветствіі с планом", а не про якесь там скорочення видобутку та продажу нафти та газу-головного кацапського експорту, та не пов'язувати це з ще більшим власним зубожінням. Влада ***** дуже боїться, щоб колись зомбостадо, коли проп'є останню копійку і не зможе зранку похмелитися, не почало своєю зайвою хромосомою пов'язувати війну та санкції з режимом оркостану та не розпочало підозріло друг другу казати "а царь ненастаящій !"
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29.04.2023 07:46 Відповісти
Ні, ця запойна бидлота буде скоріше нищити один одного, а на кремлівську вошу будуть все-одно молитися. Мені здається, що скоро ми побачимо грандіозні судові процеси (типу заговору військових або промпартії, єврейських лікарів та іноагентів, як у 1937 році) з винесенням колективних смертних вироків, а бидло буде крокувати з портретами *****.
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30.04.2023 09:12 Відповісти
Значить настав оркам гаплик. Тепер вони вже не сміються над санкціями, а приховують свою пухнасту тваринку під назвою повний пісєць, з чим я їх і вітаю.
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30.04.2023 09:06 Відповісти
Правительство РФ распорядилось приостановить до 1 апреля 2024 года публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата. Логика решения понятна - скрыть от западных санкционеров реальный размер ущерба для нефтяной отрасли, чтобы их запутать и сбить с толку. Однако в такой ситуации под вопрос ставится дальнейшее существование ОПЕК+. А партнерам-то по нему что будут говорить? Как регулировать объемы добычи и экспорта нефти, если второй (после Саудовской Аравии) по важности член картельного объединения все засекретил? Или для партнеров по ОПЕК+ сделают исключение и на ушко им будут сообщать истинное положение дел? Тогда от кого секреты? Получается , что только от населения РФ. Ну или ОПЕК+ больше не жилец. ))
А шо такоє русня ,, шо з є..лом ?
Свято наближається ??
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30.04.2023 12:16 Відповісти
 
 