Влада Росії офіційно засекретила дані про падіння видобутку нафти і газу

Уряд Росії доручив призупинити публікацію статистичних даних про видобуток нафти та газу в країні до 1 квітня 2024 року.

Відповідне розпорядження російського уряду оприлюднено на офіційному порталі правової інформації, повідомляє РБК.

Заборона публікувати статистичні дані також стосується видобутку нафтового газу та газового конденсату, а також нафтогазоводної суміші, нафти зневодненої, знесоленої та стабілізованої, газового конденсату нестабільного.

Як повідомлялося, напередодні Росстат вперше не оприлюднив статисничні дані про видобуток нафти.

У попередньому звіті за січень-лютий поточного року Росстат констатував зменшення видобутку нафти на 2,6%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Водночас дані про видобуток газу у березні залишили: він впав на 15,3% порівняно з березнем 2022 року.

Росія заявляла, що добровільно зменшить видобуток нафти у березні на 500 тисяч барелів на добу. Згодом в уряді Росії заявляли про продовження цього обмеження на наступні три місяці.

Віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак напередодні озвучив офіційний прогноз, згідно із яким Росія зменшить видобуток нафти та газового конденсату цього року до 515 млн тонн, що на 20 млн тонн менше ніж у 2022 році.

Читайте також: Путін скасував власну заборону вказувати граничну ціну у контрактах не експорт нафти

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Видобуток нафти в Росії в 2022 році склав 535,1 млн. тонн в порівнянні з 524,5 млн тонн роком раніше. Росія заявила, що у березні має намір "добровільно" знизити нафтовиробництво на 500 тисяч барелів на добу, одна поки що це не позначилось на експорті російської нафти.