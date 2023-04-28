Масові скорочення в ІТ-компаніях: Популярний під час пандемії додаток Clubhouse звільнить 50% співробітників

Компанія Clubhouse, що колись оцінювалася у $4 млрд, звільняє 50% команди та готує перезапуск проєкту.

Про це йдеться у листі засновників Clubhouse Пола Девісона і Рохана Сета співробітникам, пише галузеве видання dev.ua.

"Сьогодні ми оголосили, що скорочуємо нашу організацію більш ніж на 50% і попрощаємося з багатьма талановитими, відданими товаришами по команді. Нам дуже шкода, що ми робимо це, і ми б не вносили ці зміни, якби не вважали це абсолютно необхідним", – йдеться у листі.

Ті співробітники, яких вирішили звільнити, отримали запрошення на зустріч із менеджером відділу.

Своє рішення засновники компанії пояснили неактуальністю сервісу у сучасних умовах.

"Clubhouse був розроблений як місце, де ви можете зібратися з друзями, зустрітися з їхніми друзями та поговорити. Але оскільки світ став відкритим після пандемії, багатьом людям стало важче знаходити друзів у Clubhouse і вписувати довгі розмови у своє повсякденне життя. Щоб знайти свою роль у світі, продукт має розвиватися. Для цього потрібен період змін", – зазначається у листі.

Засновники обіцяють перезавантажити компанію, оптимізувати команду та змінити продукт.

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Звільненим працівникам виплатять зарплату за решту квітня, плюс компенсують чотири місяці додаткової вихідної допомоги. Це означає, що всі постраждалі отримуватимуть повну зарплату до 31 серпня 2023 року.

Засновник сервісу зауважили, що мають чітке уявлення про те, як виглядатиме Clubhouse 2.0.

"Ми віримо, що з меншою командою ми зможемо швидше перебирати деталі, створювати правильний продукт і вшановувати наших товаришів по команді, які допомогли нам досягти цього", – йдеться у листі.

Як повідомлялося, голосовий чат Clubhouse було запущено у квітні 2020 року. Після початку глобальної пандемії коронавірусу завантаження додатка сягали мільйона на добу, а оцінка компанії перевищувала $4 млрд.