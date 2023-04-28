Путін скасував власну заборону вказувати граничну ціну у контрактах не експорт нафти

Російський президент Владімір Путін вніс зміни до власного указу, скасувавши заборону вказувати обмеження цін в укладених раніше контрактах на постачання нафти до тих країн, які сама Росія вважає "дружніми".

Відповідний документ опубліковано на російському порталі правової інформації, повідомляє РБК.

Зміни вносяться до указу Путіна від грудня 2022 року. Зокрема, встановлено, що передбачені ним обмеження не поширюються на постачання російської нафти, що "здійснюються відповідно до контрактів, укладених на виконання чинних на день набрання чинності цим указом міжнародних договорів" з державами, які Росія не вносила до переліку "недружніх".

Грудневий указ Путіна Росія подавала як відповідь на запровадження країнами "Великої сімки" обмеження максимальної ціни на російську нафту на рівні $60 за барель. Якщо нафта продається дорожче, то компаніям з країн "Великої сімки" заборонено надавати послуги, що супроводжують її транспортування. У той же час набуло чинності ембарго на постачання російської нафти морем до ЄС.

У відповідь Путін підписав указ про заборону постачати російську нафту тим покупцям, у контрактах з якими "прямо чи опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни". Заборона поки що діє до 1 липня.

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Як повідомлялося, у міністерстві нафти Індії раніше зазначали, що індійські компанії іноді вимушені затримувати платежі за російську нафту, якщо її ціна перевищує встановлене країнами "Великої сімки" обмеження на рівні $60 за барель. Водночас більшість обсягів російської нафти імпортується в Індію за ціною нижче встановленого обмеження.

При цьому за оцінками Київської школи економіки (KSE), що у першому кварталі поточного року російська нафта в Азії продавалася за ціною, що перевищує ліміт. Наприклад, у тихоокеанських портах вона перевищувала $73, у портах Північного льодовитого океану – $67.

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у березні 2023 року – $47,85 за барель.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель).

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.