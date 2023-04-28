Кабмін доручив "Приватбанку" сплатити у держбюджет дивіденди на 24 мільярди
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Кабінет міністрів затвердив річний звіт державного "Приватбанку" за 2022 рік і доручив спрямувати 24,16 мільярда прибутку банку на виплату дивідендів до держбюджету.
Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні у п'ятницю, 28 квітня, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Розпорядженням уряду затверджено:
- розподіл чистого прибутку "Приватбанку" за 2022 рік, що становить 30,2 млрд грн;
- розмір річних дивідендів, що становить 24,16 млрд грн;
- звіт про винагороду членів наглядової ради банку;
- заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку.
"Рішенням уряду передбачено спрямувати 24,16 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, державний "Приватбанк" попри повномасштабну війну завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн.
Нагадаємо, за результатами роботи у 2021 році "Приватбанк" отримав рекордний прибуток у 35,05 млрд грн
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Головне, ніякого кумівства.
Держбанк заробляє гроші для бюджету. То нехай буде побільше державних банків !?