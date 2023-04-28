Кабмін доручив "Приватбанку" сплатити у держбюджет дивіденди на 24 мільярди

Кабінет міністрів затвердив річний звіт державного "Приватбанку" за 2022 рік і доручив спрямувати 24,16 мільярда прибутку банку на виплату дивідендів до держбюджету.

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні у п'ятницю, 28 квітня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Розпорядженням уряду затверджено:

розподіл чистого прибутку "Приватбанку" за 2022 рік, що становить 30,2 млрд грн;

розмір річних дивідендів, що становить 24,16 млрд грн;

звіт про винагороду членів наглядової ради банку;

заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку.

"Рішенням уряду передбачено спрямувати 24,16 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, державний "Приватбанк" попри повномасштабну війну завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн.

Нагадаємо, за результатами роботи у 2021 році "Приватбанк" отримав рекордний прибуток у 35,05 млрд грн