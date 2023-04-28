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Кабмін доручив "Приватбанку" сплатити у держбюджет дивіденди на 24 мільярди

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приватбанк

Кабінет міністрів затвердив річний звіт державного "Приватбанку" за 2022 рік і доручив спрямувати 24,16 мільярда прибутку банку на виплату дивідендів до держбюджету.

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні у п'ятницю, 28 квітня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Розпорядженням уряду затверджено:

  • розподіл чистого прибутку "Приватбанку" за 2022 рік, що становить 30,2 млрд грн;
  • розмір річних дивідендів, що становить 24,16 млрд грн;
  • звіт про винагороду членів наглядової ради банку;
  • заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку.

"Рішенням уряду передбачено спрямувати 24,16 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, державний "Приватбанк" попри повномасштабну війну завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн.

Нагадаємо, за результатами роботи у 2021 році "Приватбанк" отримав рекордний прибуток у 35,05 млрд грн

Автор: Михайло Орлюк
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Грошей в Казначействі останній місяць немає, потрібно терміново наповнювати єдиний казначейський рахунок.
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29.04.2023 08:25 Відповісти
Винагорода членів наглядової ради 1,04 млрд грн.
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29.04.2023 22:37 Відповісти
"Юлія Мецгер, дружина скандального Євгена Мецгера, подруга Олени Кравець з 95 кварталу, стала членом наглядової ради націоналізованого ПриватБанку за квотою президента Зеленського."

Головне, ніякого кумівства.
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30.04.2023 20:41 Відповісти
Це не емісія , нє ? Фактично ? Поясніть , хто в темі.
Держбанк заробляє гроші для бюджету. То нехай буде побільше державних банків !?
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30.04.2023 00:21 Відповісти
При чем тут эмиссия? Владелец забирает положенные ему деньги из чистой прибыли предприятия. Они для этого и создавались. Много или мало забирает в данном случае - я не знаю. На счет "побольше гос банков" - выгода в этом для государства очень сомнительная, вспоминая во что обошлась его национализация
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30.04.2023 08:26 Відповісти
Та тому ....Нац банк придумав віртуальну тему ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ- під 25 річних....Уряд ОВГЗД ПІД 19...основний прибуток банку складається напевне з цих відсотків...Але питання ? Нац банк платить живими і своїми грошима відсотки? Ні...уряд платить по Овгзд? Напевно також на бумазі...так що це всеодно дорога до емісії,просто за рахунок пірамід ОВГЗД і ДС від нбу це все відкладуть,але це все 1000% рано чи пізно перейде в друк гривні...шмигаль марченко і пишний все це знають,просто їм всеодно,їх не цікавить завтра,їх цікавить сьогодні,бо завтра їх не буде,вони будуть або під слідством або жирувати десь за кордоном на награбовані в українських громадян коштах.Да це стовідсоткова- інфляція,девальвація,знецінення гривні в майбутньому.а попростому -це грабунок населення ...
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30.04.2023 10:18 Відповісти
Так я про что и спрашиваю :"Банк - это предприятие ?". Хлебозавод продал хлеб и заплатил налоги. Из этих налогов заплатили зарплату учителю , врачу , солдату и депутату. Они купили хлеб у хлебозавода. А что они купят за в зарплату , полученную из дивидендов Приватбанка ? Не вижу в упор товара ! Эмиссия ? Инфляция ?
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30.04.2023 15:37 Відповісти
Да, банк это предприятие. Которое получает прибыль и этой прибылью делится с акционерами. Если вы хозяин парикмахерской и каждую неделю забираете свою прибыль из кассы - вы тоже эмиссия по вашему? Парикмахерская ведь тоже не печет хлеб.
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30.04.2023 15:52 Відповісти
То таки державні підприємства прибуткові, 30 мільярдів за один рік це добрі гроші. Агов, пане Фурса - держава не ефективний власник?
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30.04.2023 20:03 Відповісти
 
 