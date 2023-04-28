Україна отримала ще один грант на $1,3 мільярда від США

28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти надані через цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Ці кошти спрямують на виплату пенсій, внутрішньо переміщеним особам, зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США близько $16,7 млрд у формі грантів.

"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізацій фінансової системи", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомлялося, на початку квітня Україна та Світовий банк підписали угоду про надання Україні другого із початку року гранту від США у розмірі $2,5 млрд із запланованих на 2023 рік на $9,9 млрд.

У січні-березні до державного бюджету України вже надійшли кошти у розмірі $2,5 млрд від уряду США в рамках першого гранту.