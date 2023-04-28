Путіну бракує грошей не війну: Російські податківці посилено шукатимуть нелегальні зарплати росіян

Уряд Росії доручить податківцям посилити перевірки бізнесу для виявлення нелегально оформлених на роботу працівників, із зарплат яких не сплачуються податки.

Про це йшлося на присвяченій цьому питанню окремій стратегічній сесії під головуванням прем'єр-мінстра РФ Міхаіла Мішустіна, повідомляє РБК із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників агентства, для "відбілення" ринку праці розглядається комплекс заходів, серед яких:

використання великих даних для моніторингу компаній, у тому числі із застосування можливостей податкової служби, та проведення перевірок при виявленні ознак тіньової зайнятості;

визначення пріоритетних галузей із найбільшим ризиком тіньової зайнятості та встановлення щорічних цільових показників її зниження;

запровадження заходів підтримки для компаній, які сплачують "гідну білу зарплату".

У російському уряді пояснюють посилену увагу зниженню тіньової зайнятості турботою про добробут громадян, оскільки зарплати в сірому секторі в середньому на 30% нижчі. Крім того, зниження тіньової зайнятості потрібне для страхування ризиків росіян у разі хвороби чи втрати роботи, чого зарплата "у конверті" не забезпечує.

Своєю чергою професор Фінансового університету при уряді Олександр Сафонов вказує, що посилення контролю за тіньовою сферою обумовлено бажанням російської влади збільшити відрахування до регіональних бюджетів, які багато в чому залежать від доходів від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Аргумент про підвищення соціальної захищеності росіян він вважав неспроможним: самозайняті (число яких вже перевищило 7 млн) теж не мають соціальних гарантій, хоча формально перебувають у легальному полі та сплачують податок.

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Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.

Згодом стало відомо, що Слідчий комітет Росії (СКР) масово перевіряє сплату податків популярними російськими блогерами, їм загрожує відкриття кримінальних справ та зобов’язання доплатити у російський бюджет нараховані силовиками суми. Держдума також розглядає ряд екзотичніших ініціатив, покликаних залучити додаткові кошти до російського бюджету.