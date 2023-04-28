Кабмін створив спеціальний рахунок для пожертв на розмінування

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, підтримав рішення про відкриття спеціального рахунку Міністерства економіки на потреби гуманітарного розмінування.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

"Гуманітарне розмінування залишається нашим пріоритетом. До 30% площі України заміновано ворогом. Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується", – наголосив голова уряду.

За словами Шмигаля, всі охочі зможуть перерахувати на цей спецрахунок кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування.