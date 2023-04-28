Кабмін виділить ще 1,3 мільярда на гранти для розвитку переробки, – Шмигаль

Уряд залучить ще майже 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для видачі безповоротних грантів для бізнесу в межах програми "єРобота".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

Кошти, зокрема, будуть спрямовані на гранти бізнесу, які працюють у галузі переробки.

"Стимулюємо бізнес до роботи й створення нових робочих місць. З цією метою продовжуємо видавати гранти за програмою "єРобота". Від її старту держава вже виплатила понад 4 тис. грантів на суму 2,4 млрд грн. Найбільше — на розвиток переробних підприємств", – сказав Шмигаль.

За словами прем’єра, підтримка переробної галузі відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни.

Своєю чергою представник уряду в парламенті Тарас Мельничук уточнив, що 1,3 млрд грн на гранти за програмою "єРобота" спрямують за рахунок коштів, виділених Державному центру зайнятості з Фонду боротьби з коронавірусом. Своїм рішенням Кабмін зобов'язав Державний центр зайнятості повернути ці кошти на рахунок Міністерства економіки.

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Як повідомлялося, внаслідок скорочення термінів виплат офіційно зареєстроване безробіття в Україні впало до історичного мінімуму.

Водночас Мінекономіки оцінює рівень безробіття в Україні у близько 30%, при цьому в пошуках роботи знаходяться 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.