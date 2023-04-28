Російські банки оформили канікули на 200 тисяч кредитів для мобілізованих Путіним росіян

З дня оголошеної Владіміром Путіним мобілізації для війни в Україні 21 вересня 2022 року і до 31 березня 2023 року російські банки надали мобілізованим та членам їх сімей 188 тис. кредитних канікул на суму 72,4 мільярда рублів.

Про це йдеться у бюлетені Банку Росії "Динаміка реструктуризації кредитів населення та бізнесу", пише російський "Коммерсант".

Усього з березня минулого року до березня поточного року російські кредитні організації отримали 2,85 мільйона заяв фізичних осіб про зміну умов кредитних договорів, у тому числі 353,7 тис. про надання кредитних канікул.

За даними російського регулятора, частка схвалених заявок про кредитні канікули на кінець березня 2023 року становила 34,8%. Основними причинами відмов у кредитних канікулах стали: перевищення максимального розміру кредиту (понад 42% від усіх відмов) та непідтвердження зниження доходу позичальника (близько 44% усіх відмов).

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Як повідомлялося, у жовтні минулого року Владімір Путін підписав закон, який вимагає від банків списувати борги за кредитами росіян, якщо вони загинули під час розв’язаної Росією загарбницької війни в Україні, водночас мобілізовані росіяни можуть отримати відстрочку виплат за кредитом.

При цьому клієнти російських банків скаржилися на відмови та масові помилки при наданні кредитних канікул мобілізованим.