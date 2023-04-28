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Влада відновлює закордонний туризм: Кабмін просить розблокувати валютні платежі для туркомпаній (оновлено)

Новини БізнесЦензор Влада

тищенко,микола

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, рекомендував Національному банку дозволити переказ валюти за кордон для туристичних компаній для оплати готельних послуг, квитків та екскурсій.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Відповідні зміни внесено у Перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів, затверджений постановою уряду №153 від від 24 лютого 2022 року для протидії виведенню валюти з країни.

За словами Мельничука, до Переліку "з метою відновлення ринку туристичних послуг" включено:

  • послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також повʼязані з цим супутні послуги (готельні послуги, послуги з організації харчування в закладах громадського харчування, послуги з організації дозвілля в культурно-розважальних закладах, організація та надання трансферів, оренда транспорту);
  • послуги з придбання квитків на авіаційний, залізничний, автомобільний, річковий, морський транспорт, бронювання та оплати круїзів, оренди морських і річкових човнів, катерів та інших суден;
  • послуги з організації екскурсійного обслуговування, міжнародних заходів спортивного, виставкового, ділового та подієвого призначення; послуги з бронювання пакетів туристичних послуг.

Згодом у Мінекономіки підтвердили, що вказаним рішенням уряд пропонує дозволити туроператорам та турагентам витрачати придбану в Україні валюту на розрахунки із закордонними партнерами за туристичні послуги.

За словами очільниці міністерства Юлії Свириденко, орієнтовний обсяг потреби у переказі валюти за кордон туристичними компаніями на 2023 рік складає $250-300 млн.

Вона уточнила, що через валютні обмеження туроператори переводять свої операції за кордон, якщо ж надати їм можливість працювати із України, то це надасть змогу забезпечити надходження до державного бюджету від $55 млн до $70 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+21
Якщо в країні війна, то це війна для всіх. "Відпочинок" під час війни - це повне моральне дно. Є зайві гроші - віддай на ЗСУ для перемоги.

Всіх, хто виїхав - позбавити громадянства і конфіскувати все майно.
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28.04.2023 17:58
+14
Хай їдуть відпочивати у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Трускавці і Карпатах. Скоро в Одесі почнеться сезон. Кому не подобається - хай більше не обирають клоуна преZедентом.
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28.04.2023 19:25
+14
У нас що війна закінчилась???? ті зелені дебіли геть розум втратили
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28.04.2023 20:50
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Якщо в країні війна, то це війна для всіх. "Відпочинок" під час війни - це повне моральне дно. Є зайві гроші - віддай на ЗСУ для перемоги.

Всіх, хто виїхав - позбавити громадянства і конфіскувати все майно.
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28.04.2023 17:58 Відповісти
усталі от вайни
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28.04.2023 22:39 Відповісти
Позбавляти громадянства дітей та жінок також?

Ви в курсі що в країні демографічна криза та не можна просто відпускати людський ресурс?
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28.04.2023 23:43 Відповісти
Які не збігли від війни, а виїхали розважатися? Чистіше нація буде, бо і так вилупків повно.
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29.04.2023 10:59 Відповісти
У нас демографічна катастрофа, після війни буде величезна кількість мігрантів з Середньої Азії, Африки, Ближнього Сходу, заміняти усіх виїхавших та ненароджених українців. Подивимося що ти тоді скажеш про "чистоту нації".
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29.04.2023 11:36 Відповісти
З якого це дива у нас буде величезна кількість мігрантів з Середньої Азії, Африки, Ближнього Сходу?
Ці мігранти прагнуть дістатися до заможної Європи, а не до жебраків. І ніщо не забороняє їх не впускати до України
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29.04.2023 18:43 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3415084/***************************************************

Воїни 503 ОБМП просять допомоги у придбанні дронів Джерело: https://censor.net/ua/n3415084
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28.04.2023 18:05 Відповісти
а хто там відпочиває крім "слуг народу"?
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28.04.2023 18:36 Відповісти
це ж гетьманцева бізнес!
під себе робе?
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28.04.2023 19:22 Відповісти
Хай їдуть відпочивати у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Трускавці і Карпатах. Скоро в Одесі почнеться сезон. Кому не подобається - хай більше не обирають клоуна преZедентом.
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28.04.2023 19:25 Відповісти
А якщо я не обирав його? Можна мені кудись хоч в Болгарію?
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29.04.2023 13:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XNS2hcRN4WE&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA
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28.04.2023 20:02 Відповісти
ничего не летает, мужики дома - какой туризм???
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28.04.2023 20:29 Відповісти
У нас що війна закінчилась???? ті зелені дебіли геть розум втратили
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28.04.2023 20:50 Відповісти
Наскільки я знаю, втратити можна тільки те, що є.
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29.04.2023 08:07 Відповісти
Пороздавали туристичні хвірми грошенят трохи зеленим опудалам, а останні замісць направлення валюти на закупівлю озброєнь, віддадуть фактично гроші доноров України тураферистам.
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28.04.2023 21:38 Відповісти
Дикій трешь
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28.04.2023 22:27 Відповісти
Гетьманцев для маминой турфирмы старается!
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28.04.2023 22:53 Відповісти
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28.04.2023 22:58 Відповісти
зелёные человечики и зелёные крысы хотят сбежать. чуют приближение собственного пздца
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28.04.2023 23:38 Відповісти
ТО ЩО Ж ЦЕ ЗА НОВИНА?? --- ВИХОДИТЬ ЩО ЖЮЛЬКА ТИМОШЕНКО БЕЗ ВСЯКОГО ДОЗВОЛУ УРЯДУ ЗАСМАГАЛА В ДУБАЯХ ?? ЯК ЦЕ ТАКЕ МОЖЛИВО ??МАБУТЬ ВОНА АБО ДУЖЕ ХВОРА , АБО ДУЖЕ ХИТРОЖОПА !!!!
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29.04.2023 07:32 Відповісти
Їй за 60, стать жіноча, депутатам після свят заборонили без дозволу виїжджати.
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29.04.2023 09:54 Відповісти
чого ви всі так накинулись? Воєнкоми і слуги мають відпочивати за кордоном від непосильної праці щодо захисту країни. Он одеський воєнком цілий місяць відпочивав на власній віллі в Іспанії
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29.04.2023 08:22 Відповісти
одним всі блага цивілізації
другим рабство в армії
а це як???
одні з тачками та баблом на морях..
другі без нікуя на фронті....
одним не можна в магазин без дозволу
за блага других думає ціла ВР
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29.04.2023 08:32 Відповісти
Створюють схему для виводу грошей, не більше.

Ну який туризм, якщо тільки старі люди можуть вільно виїжджати? Звідки у них гроші?
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29.04.2023 11:56 Відповісти
Накрали, звідки...
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29.04.2023 14:20 Відповісти
Зе-*****.
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29.04.2023 14:21 Відповісти
 
 