Кабмін продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення та виробників електроенергії до кінця літа (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (ПСО).

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Згодом на офіційному урядовому порталі було оприлюднено відповідну постанову №395 від 28 квітня, якою продожено дію чинних правил ПСО на ринку газу до 31 серпня 2023 року.

Згідно із чинною його редакцією, до 30 квітня 2023 року компанії групи "Нафтогаз" мали постачати газ за пільговими цінами газопостачальним компаніям, підприємствам, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, а також для ТЕС та ТЕЦ.

Своєю чергою, "Укргазвидобування" та "Чорноморнафтогаз" мали продавати увесь газ власного видобутку "Нафтогазу" за ціною 7 240 гривень за тисячу кубометрів.

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Як повідомлялося, гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький в інтерв’ю БізнесЦензору розповідав, що компанія постачає увесь видобутий газ "Нафтогазу" за угодою від 2020 року, однак вона передбачала формування ціни на газ за формулою.

Нагадаємо, у 2020 році в рамках схеми з врегулювання податкової заборгованості "Укрнафта" отримала від "Нафтогазу" передоплату у сумі 23,6 млрд грн (без ПДВ) за постачання газу майбутнього видобутку, які планувалося здійснити у наступні 13 років. "Укрнафта" також отримала від "Нафтогазу" 12,55 млрд грн в рамках врегулювання спору про оплату 2,06 млрд кубометрів газу видобутку 2006 року.

Отримані кошти дозволили компанії погасити податковий борг перед державою на 28,9 млрд грн, який виник під керівництвом менеджменту, близького до Ігоря Коломойського. Водночас структури мільярдера у погашенні податкової заборгованості участі не брали.