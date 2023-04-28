Кабмін дозволив затриманим замовляти платний доступ до інтернету у СІЗО

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, погодив проведення експериментального проєкту із надання платних послуг доступу до інтернету у СІЗО.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Погоджено пропозицію Міністерства юстиції стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо платних послуг з надання поліпшених побутових умов, доступу до Інтернету та голосової електронної комунікації за допомогою засобів ІР-телефонії особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби", – написав Мельничук.

Кабмін також затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту.

За його словами, окремі СІЗО, де реалізовуватимуть такий експеримент, визначатиме Мін’юст.

Як повідомлялися, у 2020 році за ініціативи Мін’юсту в Україні відкрили перші платні камери у слідчих ізоляторах з підвищеним комфортом утримання ув'язнених.

За даними міністерства, у 2021 році платні камери принесли слідчим ізоляторам України 7,82 млн грн.