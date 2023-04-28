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Кабмін звільнив голову Держлісагентства

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болоховець

Кабінет міністрів під час засідання 28 квітня звільнив з посади голови Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 28 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

Зазначимо, що Болоховець очолював Держлісагентство з 2021 року.

За даними ЗМІ, його мають призначити генеральним директором держпідприємства "Ліси України", яке було створено у вересні 2022 року. Воно є правонаступником майна, прав та обов’язків спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств. Наразі на базі державних лісгоспів створено вже 145 філій ДП "Ліси України".

Автор: Юлiя Недашківська
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