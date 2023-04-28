Молдова знову купуватиме електроенергію в "Укргідроенерго"

Молдовська держкомпанія Energocom уклала контракт з українським "Укргідроенерго" на постачання 30 тис. МВт-год електроенергії у травні 2023 року.

Як повідомила молдовська компанія, вироблена в Україні електроенергія дозволить покрити дефіцит споживання на час ремонтних робіт на об'єктах постачальника з Румунії, передає Інтерфакс-Україна.

"У травні Energocom закупить 290 тис. МВт-год у Молдовської ДРЕС у Придністровському регіоні, що становить 92% потреби в електроенергії. Ціна $66 за 1 МВт-год узгоджена минулого місяця терміном на шість місяців. Решту електроенергії буде закуплено у "Укргідроенерго". Попередній загальний обсяг – 30 тис. МВт-год. Ціна вдень становить $95 за МВт-год, у нічний час – $55 за МВт-год", – повідомила молдовська компанія.

Energocom зауважує, що контракт з "Укргідроенерго" – перший, у якому встановлено різні ціни на денний та нічний час.

Раніше Energocom закуповував електроенергію для покриття дефіциту у Nuclearelectrica SA (Румунія), проте у травні румунська держкомпанія проводить планові ремонтні роботи.

"За потреби у години пік Energocom може також придбати електрику на румунській біржі", – уточнюється в повідомленні.

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Наприкінці березня цього року держпідприємство Energocom на шість місяців продовжило контракт із розташованою в підконтрольному Росії Придністров'ї Молдовською ДРЕС на закупівлю близько 90% електроенергії від потреби Молдови, закупівельна ціна при цьому знизилася з $73 за до $66 за МВт-год. Ще приблизно 5% необхідного обсягу Молдова купує у румунської Nuclearelectrica за ціною 91 євро за 1 МВт-год, а у разі потреби в години пік електроенергія купуватиметься на енергобіржі в Румунії.

З грудня минулого року Придністров'я отримує весь газ, що постачається до Молдови "Газпромом" для вироблення електроенергії на Молдовській ДРЕС.

Як повідомлялося, у травні минулого року "Укргідроенерго" вже експортувало електроенергію до Молдови. Проте у червні експорт припинився, оскільки молдовська сторона повідомила про отримання вигіднішої пропозиції.