"Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 160 тисяч кубометрів завдяки ремонту однієї свердловини

Фахівці "Укргазвидобування" виконали капітальний ремонт свердловини на сході країни. Унаслідок цього добовий видобуток із неї зріс з майже нуля до 160 тис. кубометрів газу та 57 тонн конденсату.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що під час капітального ремонту свердловину перевели на вищезалягаючий горизонт, оскільки попередній пласт уже виснажений. Родовище, на якому працює свердловина, за 30 років роботи вже віддало понад 85% початкових запасів вуглеводнів.

"Ця свердловина – гарний приклад того, як вдало спланована і виконана операція з капітального ремонту може не лише дати друге життя свердловині, а й забезпечити високий рівень видобутку із неї", – прокоментував виконувач обов'язкіів генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Як повідомлялося, у квітні "Нафтогаз" запустив найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки.