Польща попросить Єврокомісію перевірити імпорт птиці, яєць та молока з України

Польща звернеться до Єврокомісії з проханням перевірити можливі ринкові порушення у зв’язку із ввезенням окремих видів української сільськогосподарської продукції, зокрема м’яса птиці, молока та яєць.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

За його словами, Польща розраховує, що вдасться швидко досягнути згоди з Єврокомісією про заборону на ввезення до п’яти країн ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія) збіжжя, кукурудзи та ріпаку з України. Прем’єр додав, що після ухвалення такого рішення на рівні ЄС Польща скасує національну заборону, адже діятимуть європейські регулятивні норми.

За його словами, додати українську олію до цього переліку просили інші європейські партнери, які межують з Україною.

"Це не була польська пропозиція", – констатував він.

Моравецький підкреслив, що потім Польща "дуже швидко" подасть запит до Єврокомісії на перевірку щодо ймовірних ринкових порушень, що стосується ввезення продуктів з України, у кількох інших сферах, зокрема птиці, яєць, молочних продуктів.

"Ми хочемо ретельно перевірити вплив цих продуктів на польський ринок за останні кілька місяців та ризики, пов’язані з дестабілізацією польського ринку в майбутньому", – уточнив польський прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Румунія заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їхній транзит. При цьому транзит до Польщі було відновлено лише у ніч на 21 квітня.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Наразі тривають пререговори між Єврокомісію та цими країнами щодо запровадження обмежень на рівні ЄС.

Поки що Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику та соняшникової олії до цих країн. Своєю чергою міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини хочуть додатково включити до цього списку борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти.