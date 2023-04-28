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Україна хоче збільшити обсяги експорту та імпорту електроенергії з ЄС, планує будівництво нових ЛЕП, – Міненерго

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електроенергія,електрика,світло,леп

Україна планує збільшити потужність електричних мереж міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року, зокрема завдяки будівництву нових ліній електропередач з Польщею та Румунією.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час онлайн-виступу на заході в межах "Ініціативи трьох морів", передає пресслужба Міненерго.

"Ми прагнемо збільшити обсяг експорту та імпорту електроенергії між країнами-членами ЄС та Україною. Завершується будівництво ЛЕП "Хмельницька АЕС – Жешув". Плануємо будівництво нових ліній, розширювати енергетичні коридори, які посилять можливості експорту та імпорту", – зазначив заступник міністра.

Демченков підкреслив, що у довгостроковій перспективі Україна планує збільшити потужність міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року.

"Такі транскордонні проєкти з розвитку електричних мереж слід розглядати як проєкти спільного інтересу Ініціативи трьох морів в транс'європейських мережах. Серед пріоритетних проєктів – будівництво ЛЕП між Україною та Польщею, а також іншої лінії між Україною та Румунією.

В наших умовах важлива модернізація та реконструкція розподільних мереж, впровадження "розумного обліку" електроенергії, цифровізація підстанцій та інтеграція розподіленої генерації. Ця робота може стати також сферою інтересів для бізнесу країн Ініціативи", – наголосив він.

Як повідомлялося, Україна обговорює будівництво лінії електропередач між Рівненською АЕС і польським Хелмом. Це дасть змогу збільшити пропускну спроможність ліній до Європейського Союзу.

Автор: Юлiя Недашківська
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і передати безплатно ахметову суркісу сину бойко льовочкіну і взагалі росіянам в яких 6 обленерго
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28.04.2023 14:30 Відповісти
Із Польщею вже є переріз у 2ГВт, який при "баризі" дооблаштували і зробили готовим до запуску, але стаду скажуть що то все через Лідора ********** маємо здобутки.
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28.04.2023 14:41 Відповісти
 
 