Ранковий обстріл ворога не зашкодив енергосистемі, але пошкоджено енергооб’єкт на сході країни, – "Укренерго"

Ранкова ракетна атака росіян не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Водночас, повідомляє пресслужба "Укренерго", залишається складною ситуація на сході країни, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт.

Загалом станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби. При цьому водопілля спадає.

До того ж триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, а також продовжується незначний імпорт зі Словаччини.

Наразі ремонтні бригади "Укренерго" працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Як відомо, вранці 28 квітня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні: є влучання в Дніпрі, Умані та Українці на Київщині. Сили української ППО знищили 21 із 23 ворожих крилатих ракет типів Х-101 та Х-555, а також два дрони.