"Укртранснафта" знову планує підвищити тариф на транзит російської нафти

АТ "Укртранснафта" планує збільшити тариф на транзит російської нафти своєю ділянкою нафтопроводу "Дружба" у два етапи.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на агентство Argus та власні джерела.

За їхніми даними, з 1 червня ставка за прокачування зросте на 25%, до 17 євро за тонну, а з 1 серпня – ще на 23,5%, до 21 євро за тонну.

У російській "Транснєфті" підтвердили, що компанія отримала відповідне повідомлення від "Укртранснафти", але пояснили, що компанія не веде жодних перемовин із українською стороною.

За даними Argus, графік постачань на другий квартал передбачає зростання відвантажень нафти цим маршрутом на 30,5%, до 321 тис. барелів на добу (4,05 млн тонн).

Заплановане Україною здорожчання транспортування її територією стане другим з початку року. Так, тариф уже підвищувався на 18,3%, до 13,6 євро за тонну. Торік він також виріс двічі: з початку року до 9 євро за тонну, а потім з 1 квітня – на 27,8%, до 11,5 євро за тонну.

Раніше повідомлялося, що "Укртранснафта" розраховувала на різкіше збільшення вартості прокачування: з 1 квітня 2023 року компанія пропонувала підняти ставку вдвічі – до 27,2 євро за тонну, але не змогла узгодити таке зростання зі споживачами.

На разі, за словами співрозмовників, знайомих із ситуацією, Україна проодить перемовини безпосередньо зі Словаччиною, Угорщиною й Чехією, які отримують нафту через південну гілку "Дружби". Але потім ці домовленості формалізуються із російським Міненерго й "Транснєфтью", яка історично вносить аванс за транзит через українську територію.

У перспективі планується, що країни-споживачі перейдуть на пряму оплату транспортування нафти до своїх кордонів – зараз ця вартість закладається в ціну постачання нафти, і російські нафтові компанії, отримавши оплату, перераховують суму за прокачування "Транснєфті".