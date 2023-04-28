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Міністерство культури (118) Ткаченко Олександр (51) Telegram (119)

Міністр культури Ткаченко хоче регулювати роботу Telegram в Україні

Новини БізнесЦензор Технології

ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що настав час включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави із соціальною мережею Telegram.

За його словами Telegram створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", – відкриті, відомі їх власники, є певна звітність, передає Інтерфакс-Україна.

"Тому Telegram – це питання, яке потребує реально експертного обговорення", – сказав міністр в інтерв’ю агентству.

Ткаченко зазначив, що плюс цієї соцмережі у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"З іншого боку – анонімні Telegram-канали і величезна кількість російських активностей там. Окрім того, у Telegram немає зворотного зв'язку. Який він не був би у Facebook чи Google, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в Telegram, це питання непросте", – додав він.

На запитання, чи буде запроваджено якийсь державний контроль щодо Telegram або заборону, міністр зазначив, що не говорив про заборону, а радше про певне регулювання.

"Тому що Telegram-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки – це перше питання. Друге питання – це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається", – додав Ткаченко.

Водночас міністр зазначив, що так зване регулювання Telegram поки що перебуває на обговоренні на рівні "давайте поговоримо". "Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з Telegram", – наголосив він.

Окрім того, на запитання, чи була вже в міністерства комунікація з Telegram із будь-яких питань, Ткаченко поскаржився, що відомство запрошувало соцмережу до діалогу, але там на контакт не йдуть.

"Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу", – додав міністр.

Що стосується чуток про зв'язок Telegram з російськими спецслужбами, глава відомства заявив, що у влади точної інформації немає.

"Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з Telegram немає, викликає багато запитань і сумнівів", – підсумував Ткаченко.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+20
Та нащо такі "полумєри"? Так і кажи, що офісному шапітолію аж кортить замість отих фейсбуків, телеграмів та прочих ютубів зробити "єдіний зе-марафон", щоб навіть в інтернеті всюди стирчала неголена гнусава пика "найвеличнішого", дЄрьмака, Падляка та іншої мерзоти. А там ідо інтернет-версії газети "правда офіса преЗЕдента" недалеко... з обов"язковою підпискою в Дії... Слуги кремля вже не криючись, використовують війну для побудови "рускава міра" всередині України. Ця шобла вже безповоротно стала на "стежку янукОвоча", але до Ростова вони вже не добіжать...
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28.04.2023 11:16
+19
Тік-Ток закрийте, врятуйте молоде покоління від остаточної деградації
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28.04.2023 11:03
+12
Тєлємарафон є, тепер потрібен тєлєграмафон. Зелена падаль ЗАВЖДИ прикриває свою ворожу антиукраїнську діяльність добрими намірами.
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28.04.2023 11:26
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Тік-Ток закрийте, врятуйте молоде покоління від остаточної деградації
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28.04.2023 11:03 Відповісти
Тік ток їм потрібен, там ніякого розумового навантаження.
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28.04.2023 11:16 Відповісти
та звичайно, стадом дебілів простіше керувати. Ви чули як зараз підлітки та молоді люди, собливо дівчата розмовляють??? Лише мат. І то масово, і на тих хто поряд ноль уваги, вони забули нормальну мову
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28.04.2023 11:53 Відповісти
Ай-я-яй ! А от раніше, коли пломбір самий смачніший був по 20 коп, то тоді ні, всі булии піонерами і сексу взагалі небуло. Павірньом фсьо в зад. Дайош савок абратна.
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28.04.2023 14:39 Відповісти
а поправді був смачніший, але от сексу було більше ніж зараз і він також був "смачнішим"
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28.04.2023 14:46 Відповісти
І ступеньки на східцях нижчі були і кілограм легший. М А Я Ч Н Я старого совкодрочера.
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28.04.2023 15:32 Відповісти
молодий зеленодрочер дивись марафон, для тебе там все розжовано, тільки ковтай та не подавись тільки зеленим гівном
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28.04.2023 15:35 Відповісти
Ти дебіл в квадраті ! По-друге що хворий на некрофілію, по-перше що молоде покоління зараз на передку захищає нас від кацапні і спасають вони нас. Та що тобі пояснювати, деменція це - вирок. Ну і по-третє називай мене порохоботом, порохофілітиком, ітд ітп, я з тих 25%.
Гидую зеленим блювотинням.
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28.04.2023 17:32 Відповісти
іншого і не чекав від тебе, гівно з рота шматками вилітає, скільки ж його в тобі що ти так гидотою розкидаєшся??? Ти не перший і не останній що от так гидотно пишеш, в тебе просто немає ні мізків ні толерантності нормально спілкуватись з людьми, і таких багато.
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28.04.2023 17:39 Відповісти
тімуравєц, рятуй молоде покоління від остаточної деградації, а не пасквілі тут шкрябаєш. Смерть посцять відпустила, а ти дорогоцінний талант на мене нікчемного переводиш, а іще скільки міг би встигнути. Да прям на пам'ятник (себе воздвиг чудесный вечный, метала тверже он и выше пирамид хто автор ???) насамаритянив би. Ізводиш себе понапрасну. Прямо як міністр культурки ткаченко.
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28.04.2023 18:10 Відповісти
продовжуй, навіть цікаво "таких" почитати..
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28.04.2023 18:21 Відповісти
гівно у тебе в голові
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28.04.2023 22:18 Відповісти
Якраз деградована молодь і потрібна владі.
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28.04.2023 19:39 Відповісти
Шпигунське програмне забезпечення від московитів широко використовується в Україні - це ще один доказ ідіотизму, якого нема змоги позбутися, як і того ж московського патріархату через небажання самих українців.
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28.04.2023 11:08 Відповісти
Невже через рік війни починає про щось здогадуватися? Але я не впевнений у спроможності цього пана закрити фсб-помийку бо закрити філії рпц так і не вийшло
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28.04.2023 11:08 Відповісти
"я не впевнений у спроможності цього пана закрити фсб-помийку"

Тю, так він, навпаки, не хоче її зачиняти. Натомість, він лише скаржеться на те, що не знає, саме куди, і якому вєртухаю писати маляву, щоб він заблокував лише той, контент, який йому не подобається. Цей підор каже "московське, московське", а сам має на увазі українське, бо з москвитами в цього підора все гаразд, а от з українцями - проблема.
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28.04.2023 12:24 Відповісти
Та нащо такі "полумєри"? Так і кажи, що офісному шапітолію аж кортить замість отих фейсбуків, телеграмів та прочих ютубів зробити "єдіний зе-марафон", щоб навіть в інтернеті всюди стирчала неголена гнусава пика "найвеличнішого", дЄрьмака, Падляка та іншої мерзоти. А там ідо інтернет-версії газети "правда офіса преЗЕдента" недалеко... з обов"язковою підпискою в Дії... Слуги кремля вже не криючись, використовують війну для побудови "рускава міра" всередині України. Ця шобла вже безповоротно стала на "стежку янукОвоча", але до Ростова вони вже не добіжать...
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28.04.2023 11:16 Відповісти
Міністр культурки ткаченка хоче !!!
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28.04.2023 14:41 Відповісти
Таваріщь Ткачєнка? Він недавно прислав в Івано-Франківський Національний гуцульський ансамбль пісні і танцю "Гуцулія" нового, рускоязичного рукавадітєля Валєрія Дебелого. Це зять генерала КГБ Ролдугіна (загугліть "Ролдугин" - це ще та сімейка). Дебёлый не має щонайменшої уяви, що таке герметична Гуцульська культура. А ще й пияк безпробудний. То довго оповідати, що там зараз діється, як тихою сапою убивається все гуцульське, але ви повинні знати - гуцульському(!) ансамблю гаплик. Ще пару місяців і "Гуцулію" сміло можна перейменовувати на "Ансамбль пєсні і пляскі Юго-Востока Украины".
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28.04.2023 17:20 Відповісти
Сумно, а що місцеві, мовчать ? То хто нам тоді "дохтор"?! Мабуть що дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
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28.04.2023 17:37 Відповісти
Біда в тому, що міністр - це дегенерат, що не розуміє законів країни, в якій є міністром.
А саме: благодійність не оподатковується.
Але звідки зеленому телепню то знати, на курсах масажу, міньєту та гри в американський більярд такого не розкажуть.
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28.04.2023 11:23 Відповісти
Тєлємарафон є, тепер потрібен тєлєграмафон. Зелена падаль ЗАВЖДИ прикриває свою ворожу антиукраїнську діяльність добрими намірами.
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28.04.2023 11:26 Відповісти
*******
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28.04.2023 11:42 Відповісти
цю ФСБшну гидоту потрібно давно знищити.
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28.04.2023 11:43 Відповісти
На телеграм каналі Зеленського майже мільйон підписників.

Що там хто буде знищувати?
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28.04.2023 11:55 Відповісти
Величезна кількість російських активностей, это он НАЗВАЛ НАС С ВАМИ рУССКОЙ АКТИВНОСТЬЮ кто мыслит и не доволен шашлыками и крышой ОПЗЖ Дерьмаком. В ВР зарегистрировали законопроэкт №9223 который запрещает критиковать власть в социальных сетях с наказанием от 3 до 5 лет лишения свободы, а также на днях героя Украины и полковника Романа Червінського который занимался ликвидацией многих террористов в том числе и Гиви посадили за решетку..., не это ли русская ФСБшная активность через Дерьмаковско-Татаровское ручное ДБР
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28.04.2023 11:50 Відповісти
Це як регулювати? Поденну плату брати чи погодинну? Навряд чи вийде. Вони вже Путлеру мзду платять...
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28.04.2023 11:51 Відповісти
Ну як... Посадити всіх, хто веде канали не по понятіях, лишити канали Зеленського, Єрмака, Геращенка.
Все просто.
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28.04.2023 11:56 Відповісти
Когда собаке нечего делать он сами знаете что делает..
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28.04.2023 12:06 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/GxrrSibyM_U
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28.04.2023 13:59 Відповісти
Пан министр культуры забыл какая у него должность... Этим СБУ должна заниматься. Зеленый зоопарк какой-то: глава СНБО ветеринар, Министр Обороны журналист, Министр здравоохранения санэпидешник, бывший Министр образования плагиаторщик...
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28.04.2023 14:24 Відповісти
вы еще про Главного завхоза страны и его послиц забыли....
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28.04.2023 17:19 Відповісти
Я би просила регулювати роботу телеканалів, бо досить уже в Україні тих вбивств. Мало того , що війна і кожна новина-вбивство, то ще на кожному каналі вбивають та розслідують. Людям не вистачає хороших новин та цікавих фільмів , особливо, сьогодні.
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28.04.2023 14:31 Відповісти
Да-да, только харошіх і цікавих хвільмав "лєнін в актябрє", "дабравольці (ну тє каториє в Іспанії каммунізм харєлі пастроіть)" і прочєє, прочєє. А іщо ребят в актябрят на парад 7-го актября і в піанєри толі 20-го ілі 22-го опрєля, а впрочем какая разніца главноє што в гітлерюгенд ілі юденрат.
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28.04.2023 15:09 Відповісти
Г+Г нехай відрегулюють. Суцільна Беня Брехня-24 із ***********. Цей недоканал натворив стільки горя для туповатого народу, що будь-якій соцмережі слід рости до таких здобутків століттями.
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28.04.2023 14:44 Відповісти
Міністр культури Ткаченко хоче регулювати роботу Telegram в Україні Джерело: https://biz.censor.net/n3414976

ВОНО ХОЧЕ ЩОБ Зе МАРАФОН І ПО ТЕЛЕГРАМУ ТРАНСЛЮВАЛИ
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28.04.2023 15:44 Відповісти
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28.04.2023 15:45 Відповісти
Авторитарна падаль знову намагається перетворити нас в рашку. Абсолютно проукраїнські телеканали позакривали, сайти можуть забанити просто по рішенню якогось районного суду, ТЦК забивають людей на вулиці ногами в обличчя. Це Північна Корея 2.0 Чому Польща, Німеччина, США, не потребують "регулювання", і тільки рашка, ми, і Сев.Корея з Китаєм потребують?
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28.04.2023 15:50 Відповісти
Краще б довбаний пан міністр задумався над тим, як належним чинном зберегти культурні і мистецькі цінності під час війни. До війни він у цьому плані не зробив нічого.
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28.04.2023 16:19 Відповісти
Можно еще посоветовать министру Ткаченку собрать команду талантливых разработчиков и создать мессенджер, который станет общемировым достоянием и вытеснит этот проклятый телеграм со смартфонов пользователей !
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28.04.2023 21:50 Відповісти
Наивные дурачки Не будет телеграма, будет другое еще более продвинутое в плане анонимности. Тем более, что такие наработки уже есть
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28.04.2023 17:09 Відповісти
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28.04.2023 18:04 Відповісти
...
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28.04.2023 18:13 Відповісти
Телеграм закритий від суспільства? Це він про що, тещо волонтери гроші збирають без відома опи, чи народ щось обговорює без їх темників? Це суспільство ховається від земарафону і шукає новини без марафонської залакованості. До речі, провладних тлг каналів теж вистачає. Він не заморочується, як у культурному суспільстві дати доступність опозиційним патріотичним ТВ каналам (знаєте яким). Коротше, «правий марш», хто там «лівой» - усіх закрити!
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28.04.2023 18:18 Відповісти
І яке ж потрібно обговорення каналу, який створив агент ФСБ Дуров? Чи хтось вірить у реальний конфлікт власника мережі «в контактє» з російською владою? Банальна операція прикриття, яка дозволила в рази збільшити аудиторію, яку відслідковують російські спецслужби!
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28.04.2023 18:27 Відповісти
В телеграме достаточно много проукраинских патриотических каналов и министр Ткаченко мог бы поработать над тем, как использовать телеграм в качестве инструмента контрпропаганды ... но легче что-то "запретить", чем поработать и использовать против врага.
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28.04.2023 21:40 Відповісти
 
 