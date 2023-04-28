Збитки у сфері культури внаслідок війни оцінили у $7 мільярдів, – Мнкульт

Збитки у сфері культури через війну в Україні на сьогодні становлять близько $7 млрд.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Збитки у сфері культури ми оцінимо зараз у близько $7 млрд. І це не тільки через бомбардування, а взагалі втрати доходів та іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися у сфері культури", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Міністр зазначив, що принаймні останні пів року розуміння вагомості культури в Україні підвищилося. "Розуміння того, що культура, можливо, третя після МОЗ та МОН, але є складовою частиною державних пріоритетів, є", – підкреслив він.



Ткаченко зазначив, що на сьогодні також важливо не втратити таланти та зберегти їх в Україні.

"Люди потребують культури. Ми бачимо збільшення на 10% відвідуваності культурних подій протягом війни в порівнянні з 2021 роком з 50% до 60%. Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до широкомасштабної війни", – сказав очільник відомства.

Як раніше повідомляв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, унаслідок війни пошкоджені або зруйновані понад 550 пам’яток і об’єктів культурної спадщини України.