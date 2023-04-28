Нацбанк анулював ліцензію страховій компанії через непрозору структуру власності

Національний банк анулював АТ "Просто-Страхування" ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності на ринку цінних паперів) у зв’язку з тим, що структура власності компанії не відповідає вимогам законодавства України.

Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідне рішення правління НБу ухвалило 27 квітня.

Зазначається, що невідповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам законодавства України є підставою для анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Згідно з останньою поданою АТ "Просто-Страхування" звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 204,93 млн грн, вартість активів – 568,12 млн грн, страхові резерви – 175,89 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,6% від загального обсягу ринку.