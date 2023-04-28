Нацбанк спрямував до держбюджету рекордні 72 мільярди прибутку

Національний банк перерахував до державного бюджету України 71,87 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.

Як повідомляє пресслужба регулятора, це найбільша в історії Нацбанку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до держбюджету.

Як повідомлялося, 24 квітня Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2022 рік. За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн.

Відповідно до закону "Про Національний банк України", ця сума частково спрямовується до Держбюджету, а частково – в загальні резерви НБУ.

Загалом фінансовий результат Національного банку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн.