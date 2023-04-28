Військові Данії підтвердили, що російський спецкорабель перебував біля місця вибуху "Північного потоку"

Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.

Як пише данське видання Information, цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, передає Європейська правда.

йськові підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.

Спеціальне судно призначене для проведення операцій під водою і має на борту мінісубмарину типу AS-26 Priz.

Раніше вже з'являлася інформація про те, що Міноборони Данії має 112 зображень російських суден у цьому районі. Але вперше оборонне відомство підтвердило, що це конкретне російське судно СС-750 з мінісубмариною на борту.

Водночас міністерство відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна, оскільки знімки мають "розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".

Раніше німецьке видання T-Online і аналітик розвідки з відкритих джерел Олівер Александер писали, що спеціальне судно СС-750 було одним із шести російських військово-морських суден, які могли перебувати в цьому районі в дні, що передували вибуху трубопроводу.

Вони ґрунтували це, зокрема, на інформації з анонімних джерел і супутникових знімках, які засвідчили, що СС-750 залишив порт Калінінграда одночасно із суднами "Александр Фролов" і SB-123.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Пізніше газета New York Times написала про можливу причетність до підриву трубопроводів системи "Північний потік" невстановлених проукраїнських груп.

За даними The Time, західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Утім, наголошується, що ім'я приватного спонсора диверсії-українця не пов'язане з урядом президента Зеленського