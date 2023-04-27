Російські аграрії скаржаться на дефіцит обладнання для переробки м’яса через санкції

Через вихід іноземних компаній з російського ринку у місцевих агропідприємств виникли труднощі з переробкою м’яса птиці.

За даними об’єднання "Росптіцсоюз", 80% обладнання для таких підприємств постачали іноземні виробники, пише "Коммерсант".

Після їх виходу з Росії знайти запчастини для верстатів стало складніше. Деякі з них намагаються виготовляти у самій Росії, однак вони в десятки разів дорожчі за оригінальні.

Частково російські аграрії намагаються вирішувати цю проблему шляхом імпорту за "сірими схемами". Крім того, деяке обладнання та деталі можна купити у східних країнах, зазначив президент Євразійської асоціації птахівників Сєргєй Шабаєв.

Читайте також: "Росатом" не встигне запустити в роботу першу АЕС у Туреччині в обіцяні Путіним Ердогану строки

"Уявіть собі забійну лінію, де проходить 15 тис. голів на годину. Ланцюги, звичайно, деякі стираються – ось ці запчастини нам зараз потрібні. Аналогів у Росії поки що не роблять, хоча кілька заводів уже розпочали. Проблема є – ми намагаємося її вирішувати за допомогою наших китайських партнерів, партнерів із Південно-Східної Азії, арабського світу та Туреччини", – розповів Шабаєв.

У квітні цього року з Росії пішов один із найбільших виробників обладнання для переробки птиці – голландська Meyn. Продукцію цієї компанії використали 75% птахофабрик у країні.