У МВС Росії звинуватили санкції у зростанні аварійності на дорогах

Запроваджені проти Росії санкції призвели до зростання кількості дорожньо-транспортних пригод у деяких регіонах країни.

Про це йдеться в огляді аварійності у 2022 році, підготованому Науковим центром безпеки дорожнього руху (НЦ БДР) МВС Росії, пише російська редакція Forbes.

Згідно із документом, якщо в цілому по країні кількість ДТП минулого року зменшилася на 5% (до 126 705), то в Сибірському федеральному окрузі вона зросла на 1,8%, у Далекосхідному федеральному окрузі – на 0,4%, у Північно-Кавказькому федеральному окрузі – на 1,5%. У 2021 році у цих федеральних округах було зафіксовано значне зниження показників аварійності.

При цьому у 2022 році на федеральній трасі А-320 (Омськ - кордон з Казахстаном) аварійність зросла на 76,9%, на трасі Р-297 "Амур" (Чіта - Хабаровськ) – на 25%, на трасі А-321 (Барнаул - кордон з Казахстаном) – на 20,8%, на трасі Р-256 "Чуйський тракт" (Новосибірськ - кордон з Монголією) – на 9%.

Аналітики російського МВФ пояснили, що через санкції ланцюжки постачання товарів трансформувалися і автомобільні транспортні потоки перерозподілилися із західного напрямку на південний схід до країн Азії (Туреччина, Казахстан, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Китай).

Однак російська інфраструктура виявилася не готовою до таких змін, транспортні артерії працювали в режимі перевантаження, збільшилися пробіги вантажного транспорту.

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Аналітики російського МВС також нагадали, що чим старша машина, тим важчі наслідки за ДТП за її участю. За їх даними, зараз у Росії 25,6% (13 млн) легкових автомобілів, 41,1% (2,7 млн) вантажівок та 22,9% (0,2 млн) автобусів експлуатуються понад 15 років. І з урахуванням санкцій "перспективи оновлення парку ТЗ викликають побоювання".

Крім того, на безпеці руху може позначатися "придбання альтернативних, менш якісних" запчастин, враховуючи, що нові подорожчали на 25-70%, а також той факт, що ввезення автомобілів зі східних країн зросло за рік на 72%. В основному, це автомобілі з Японії з розташуванням керма з правого боку, найбільш популярні на сході Росії. При цьому транспортний ризик їх використання вдвічі вищий, ніж у автомобілів з лівим розташуванням керма, зазначили вчені МВС.