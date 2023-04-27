У Росії звільнили вже другого відповідального за забезпечення армії генерала за рік

Заступник міністра оборони Росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-полковник Міхаіл Мізінцев залишив свою посаду.

Про це повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на власні джерела, а також низка інших місцевих ЗМІ.

Мізінцев займався питаннями постачання та забезпечення російських військ. На посаді відповідального за це заступника міністра він пробув менше року – на посаду його призначили 22 вересня 2022 року.

До цього Мізінцев обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Росії.

Призначення Мізінцева у вересні 2022 року на посаду заступника міністра оборони, який займався тилом, було першою офіціною перестановкою в російському Міноборони з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. Його попередника, заступника міністра оборони Дмитра Булгакова, було звільнено з посади нібито у зв'язку з переходом на іншу роботу.