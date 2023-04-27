Польща спростила експорт дронів до України

Від завтра експорт дронів з території Польщі до України може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого Міністром розвитку і технології Республіки Польща. Таким чином більше не потрібно отримувати окремий дозвіл при експорті кожної партії безпілотників.

Відповідне рішення ухвалене урядом Польщі у відповідь на прохання нашої держави, повідомляє персслужба Мінекономіки.

"Збройні сили України для захисту нашої держави та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БпЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними... Сьогодні ми маємо результат роботи", – прокоментував заступник міністра економіки - торговий представник Тарас Качка.

За його словами, відповідно до рішення Міністра розвитку та технологій Республіки Польща загальним дозволом для експорту БпЛА до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має місцезнаходження на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

Качка наголосив, шо рішення Польщі вкрай важливе ще й тому, що саме через цю країну наші волонтери закуповують основні обсяги БпЛА.

При цьому дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні. А саме – безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше 1 години, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год.

Водночас загальний дозвіл не надаватимуть, якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що вказані БпЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної чи ядерної зброї або у зв'язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю. Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу.

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Як повідомлялося, 14 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка має максимально спростити імпорт безпілотних літальних апаратів та комплектуючих для їх виробництва в Україні. Зокрема, в перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю додали, зокрема, БпЛА та їх комплектуючі.

Своєю чергою Верховна Рада ухвлалиа закони, що передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів, коптерів, тепловізорів та низки інших товарів на період воєнного стану.

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