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Новини Енергетика
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Дефіцит електроенергії може повернутися влітку, – голова "Укренерго"

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Енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів у ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба компанії.

"Зазвичай в Україні протягом весни й літа спостерігається надлишок потужності, й Україна здатна експортувати електроенергію. Цьогоріч через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит і влітку. Він буде компенсуватися збільшенням потужності на теплових електростанціях, які будуть доступні нам, а також імпортом електроенергії", – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших в історії.

"На це впливають масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку, і те, що в окупації залишається декілька великих електростанцій. Їх нам не вистачало взимку і не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючи потужності, щоб у період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми", – додав голова "Укренерго".

Як повідомлялося, наразі в українській енергосистемі зберігається профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії. 

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів. 

Автор: Михайло Орлюк
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А вот если повесить Кудрицкого на опоре ЛЭП - то чудесным образом дефицит электроэнергии исчезнет!
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27.04.2023 21:38 Відповісти
"Якщо повісить - то все стане чудово". Совок в голові - він як герпес, на все життя, з рецидивами.
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28.04.2023 06:12 Відповісти
Цікаво підмічено.
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28.04.2023 14:35 Відповісти
Ну звісно. Як тільки почали продавать за кордон - зразу невідомо звідки взявся "дефіцит". Совпадєніє? Нє думаю!
Особливо цікаво, звідки він може взятися в принципі, якщо десь 20% споживачів більше не споживають?
Я думаю, зебобікам не по силах такі складні підрахунки)) у всьому винуваті звісно ж КОНДИЦІОНЕРИ!
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28.04.2023 09:58 Відповісти
Електроенергію на експорт, зерно на експорт, курей на експорт.... економісти хєрові. Спочатку свій ринок треба відновити, а решту потім продавати - це звичайний закон економіки. Хоча.... коли це джуди думали про держави в яких заселились.
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28.04.2023 11:47 Відповісти
Тобі зерна і курятини не вистачає, чи ти просто ****** сраний?
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28.04.2023 12:27 Відповісти
А чого тебе так зацепило? Ти той економіст чи джуда "сраний"?
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28.04.2023 12:31 Відповісти
Розберись як економіка працює, може менше маячні писатимеш. Антиекспортник...
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28.04.2023 14:37 Відповісти
А ти розкажи мені. Чи ти як твій президент членограй, тільки трендіти можеш.
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01.05.2023 10:06 Відповісти
 
 