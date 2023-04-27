Дефіцит електроенергії може повернутися влітку, – голова "Укренерго"

Енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів у ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба компанії.

"Зазвичай в Україні протягом весни й літа спостерігається надлишок потужності, й Україна здатна експортувати електроенергію. Цьогоріч через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит і влітку. Він буде компенсуватися збільшенням потужності на теплових електростанціях, які будуть доступні нам, а також імпортом електроенергії", – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших в історії.

"На це впливають масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку, і те, що в окупації залишається декілька великих електростанцій. Їх нам не вистачало взимку і не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючи потужності, щоб у період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми", – додав голова "Укренерго".

Як повідомлялося, наразі в українській енергосистемі зберігається профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.