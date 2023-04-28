Влада Києва витратить 2,2 мільярда на ремонт двох розв’язок під час війни (оновлено)

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендери на реконструкцію двох транспортних розв’язок загальною очікуваною вартістю понад 3 мільярди гривень, а вже наступного дня їх скасувала, оголосивши нові тендери з нижчою ціною.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.

Зокрема, очікувана вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі складала 1,82 мільярда гривень. У новому тендері очікувану вартість знизили до 1,31 мільярда гривень. Роботи мають завершити до кінця 2025 року.

Реконструкцію шляхопроводу в складі транспортної розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка спочатку оцінили у 1,22 мільярда гривень. У повторному оголошенні очікувану вартість робіт знизили до 934,75 млн грн. Роботи мають виконати до кінця 2024 року.

Обидва тендери було оголошено 26 квітня, а вже 27 квітня замовник повідомив про їх скасування через "неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель", зокрема, нібито була допущена технічна помилка у визначені технічної вартості. У той же день було оприлюднено нові тендери зі зниженими цінами.

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Як повідомлялося, наприкінці березня Київрада збільшила фінансування капітальних видатків за Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2023 рік одразу на 11,2 млрд грн – до 19,2 млрд грн, а також внесла відповідні зміни до бюджету столиці.

Зокрема, на реалізацію проєктів у сфері транспорту та дорожньої інфраструктури передбачено 8,3 млрд грн. За рахунок цих коштів буде продовжено будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти мостів та шляхопроводів.

На реалізацію проєктів у галузі житлово-комунального господарства та житлової політики у 2023 році передбачено 6,8 млрд грн.