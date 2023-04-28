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Влада Києва витратить 2,2 мільярда на ремонт двох розв’язок під час війни (оновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

ремонт,дорог

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендери на реконструкцію двох транспортних розв’язок загальною очікуваною вартістю понад 3 мільярди гривень, а вже наступного дня їх скасувала, оголосивши нові тендери з нижчою ціною.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.

Зокрема, очікувана вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі складала 1,82 мільярда гривень. У новому тендері очікувану вартість знизили до 1,31 мільярда гривень.  Роботи мають завершити до кінця 2025 року.

Реконструкцію шляхопроводу в складі транспортної розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка спочатку оцінили у 1,22 мільярда гривень. У повторному оголошенні очікувану вартість робіт знизили до 934,75 млн грн. Роботи мають виконати до кінця 2024 року.

Обидва тендери було оголошено 26 квітня, а вже 27 квітня замовник повідомив про їх скасування через "неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель", зокрема, нібито була допущена технічна помилка у визначені технічної вартості. У той же день було оприлюднено нові тендери зі зниженими цінами.

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Як повідомлялося, наприкінці березня Київрада збільшила фінансування капітальних видатків за Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2023 рік одразу на 11,2 млрд грн – до 19,2 млрд грн, а також внесла відповідні зміни до бюджету столиці. 

Зокрема, на реалізацію проєктів у сфері транспорту та дорожньої інфраструктури передбачено 8,3 млрд грн. За рахунок цих коштів буде продовжено будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти мостів та шляхопроводів.

На реалізацію проєктів у галузі житлово-комунального господарства та житлової політики у 2023 році передбачено 6,8 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Ви що? Вовочка не отримає бабло для оффшору? Неподобство.... чи сума замала?
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28.04.2023 11:43 Відповісти
А у воїнів на фронті всього вистачає?!
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28.04.2023 21:00 Відповісти
 
 