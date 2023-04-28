Експорт російського газу трубопроводами впаде до рівня брєжнєвських часів, – росЗМІ

За підсумками 2023 року експорт російського газу трубопроводами за кордон (за винятком країн СНД) впаде вдвічі – до 50 мільярдів кубометрів зі 100 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Такий прогноз міститься у протоколі наради комісії з енергетики Держради РФ від 30 березня, пише місцеве видання "Ізвєстія".

Постачання трубопровідного газу з РФ у країни "дальнього зарубіжжя" сьогодні здійснюються трьома шляхами: через газотранспортну систему України, через Туреччину ("Турецький потік" та "Блакитний потік"), а також газогоном "Сила Сибіру" до Китаю.

Експерт інституту національної енергетики Олександр Фролов вказує, що експорт газу за першими двома маршрутами становить близько 80-90 млн куб. м на добу, тобто понад 30 млрд. куб. м на рік. Експорт "Силою Сибіру" минулого року склав 15,5 млрд куб. м, цього року РФ планує збільшити його до 22 млрд, але це все одно не допоможе компенсувати різкого падіння експорту.

Для порівняння: 2021 року "Газпром" експортував у дальнє зарубіжжя понад 185 млрд куб. м газу, а вже 2022 року "Газпром" продав на зовнішні ринки 100 млрд. кубометрів.

За даними російських ЗМІ, у 1980 року сумарний обсяг експорту радянського газу до Європи становив 54,8 млрд кубометрів, таким чином у 2023 році експорт газу трубопроводами з Росії буде мінімальним з кінця 1970-років. При цьому в сучасній історії Росії експорт жодного разу не падав нижче 110 млрд кубометрів.

Читайте також: Друг Путіна звільнився з посади директора оператора "Північного потоку-2"

Як повідомлялося, зменшення експорту обумовлене падінням постачання газу до Європи – історично найбільшого зовнішнього ринку для "Газпрому". Минулого року майже всі основні маршрути транспортування російського газу трубопроводами до європейських країн були так чи інакше порушені або зупинені після відмови європейських країн виконувати вимоги Владіміра Путіна платити за газ у рублях.

Зараз російський трубопровідний газ надходить до Європи лише через один із пунктів на кордоні Росії з Україною та однією гілкою газопроводу "Турецький потік" – через Туреччину до Угорщини та Сербії. Тим часом "Газпром" поступово нарощує постачання до Китаю, однак вони не здатні компенсувати втрату європейського ринку через відсутність інфраструктури.

Через падіння експорту видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.