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Новини Енергетика
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Експорт російського газу трубопроводами впаде до рівня брєжнєвських часів, – росЗМІ

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брежнев

За підсумками 2023 року експорт російського газу трубопроводами за кордон (за винятком країн СНД) впаде вдвічі – до 50 мільярдів кубометрів зі 100 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Такий прогноз міститься у протоколі наради комісії з енергетики Держради РФ від 30 березня, пише місцеве видання "Ізвєстія".

Постачання трубопровідного газу з РФ у країни "дальнього зарубіжжя" сьогодні здійснюються трьома шляхами: через газотранспортну систему України, через Туреччину ("Турецький потік" та "Блакитний потік"), а також газогоном "Сила Сибіру" до Китаю.

Експерт інституту національної енергетики Олександр Фролов вказує, що експорт газу за першими двома маршрутами становить близько 80-90 млн куб. м на добу, тобто понад 30 млрд. куб. м на рік. Експорт "Силою Сибіру" минулого року склав 15,5 млрд куб. м, цього року РФ планує збільшити його до 22 млрд, але це все одно не допоможе компенсувати різкого падіння експорту.

Для порівняння: 2021 року "Газпром" експортував у дальнє зарубіжжя понад 185 млрд куб. м газу, а вже 2022 року "Газпром" продав на зовнішні ринки 100 млрд. кубометрів.

За даними російських ЗМІ, у 1980 року сумарний обсяг експорту радянського газу до Європи становив 54,8 млрд кубометрів, таким чином у 2023 році експорт газу трубопроводами з Росії буде мінімальним з кінця 1970-років. При цьому в сучасній історії Росії експорт жодного разу не падав нижче 110 млрд кубометрів.

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Як повідомлялося, зменшення експорту обумовлене падінням постачання газу до Європи – історично найбільшого зовнішнього ринку для "Газпрому". Минулого року майже всі основні маршрути транспортування російського газу трубопроводами до європейських країн були так чи інакше порушені або зупинені після відмови європейських країн виконувати вимоги Владіміра Путіна платити за газ у рублях.

Зараз російський трубопровідний газ надходить до Європи лише через один із пунктів на кордоні Росії з Україною та однією гілкою газопроводу "Турецький потік" – через Туреччину до Угорщини та Сербії. Тим часом "Газпром" поступово нарощує постачання до Китаю, однак вони не здатні компенсувати втрату європейського ринку через відсутність інфраструктури.

Через падіння експорту видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Нічого у болотяних тварей не купувати - хай клюкву по болотах збирають на експорт.
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28.04.2023 02:20
+1
А де український газ
За 30 років так нічого і не зробили з видобутком газу
Тільки кишені набили
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28.04.2023 09:36
+1
Не п*зділа б твоя душа Лахта
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28.04.2023 16:02
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Виробництво природного газу в США та експорт СПГ зростуть до 2050 року
У U.S. Energy Information Administration щорічному енергетичному огляді на 2023 рік виробництво природного газу в США збільшиться на 15%, а експорт зрідженого природного газу (СПГ) збільшиться на 152% між 2022 і 2050 роками. Зростання виробництва в значній мірі обумовлено експортом американського СПГ, який, як ми очікуємо, зросте до 10 Tcf до 2050 року. Ми прогнозуємо подальше зростання світового попиту на природний газ, що робить економічним будівництво додаткових потужностей з експорту СПГ у Сполучених Штатах.
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28.04.2023 01:40 Відповісти
В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос до 117,4 млн куб. м. 117 миллион кубов это совсем мало.
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28.04.2023 15:52 Відповісти
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28.04.2023 16:15 Відповісти
Все правильно. Экспорт СПГ в Европу за год вырос в 2,5 раза. С 47,8 млн куб. м. до 117,4. Но этого все равно очень мало.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/03/ERP-2023.pdf
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28.04.2023 16:23 Відповісти
До 2010 року США розширювали інфраструктуру імпорту СПГ. Вісім терміналів імпорту СПГ були побудовані в період з 2005 по 2011 рік, збільшивши кількість американських терміналів до 12. Внутрішній видобуток сухого природного газу почав швидко зростати приблизно в той же час, і в кінцевому підсумку багато з цих терміналів імпорту СПГ були перенастроєні в термінали експорту СПГ.

Станом на липень 2022 року СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ мають більше експортних потужностей СПГ, ніж будь-яка інша країна, і експортували більше СПГ, ніж будь-яка інша країна. Експорт американського СПГ в середньому становив 11,1 Bcf/d протягом першого півріччя 2022 року.

Єврокомісія зобов'язалася працювати з державами-членами ЄС над забезпеченням стабільного попиту на додатковий американський СПГ щонайменше до 2030 року приблизно 50 млрд кубометрів/річних.

Після завершення три експортні проекти, що будуються в США , розширять пікові експортні потужності американського СПГ на 50% в 2025
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28.04.2023 16:57 Відповісти
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та скорочення імпорту газопроводів з Росії, що послідувало за цим, європейські країни відновили розвиток раніше сплячих проєктів регазифікації та розпочали розробку нових проектів.

Наразі в 2022 приблизно 1,7 Bcf/d нових та розширених потужностей з регазифікації СПГ було додано в Нідерландах, Польщі, Фінляндії, Італії та Німеччині. Термінали регазифікації, які зараз будуються в семи країнах ЄС, можуть додати додаткові 3,5 bcf/d нових потужностей до кінця 2023 року.
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28.04.2023 17:18 Відповісти
Може мільярдів???
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28.04.2023 19:31 Відповісти
Нічого у болотяних тварей не купувати - хай клюкву по болотах збирають на експорт.
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28.04.2023 02:20 Відповісти
Экспорт российского сжиженного газа в Европу в 2022-м году вырос на 13,5%.
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28.04.2023 15:57 Відповісти
Не п*зділа б твоя душа Лахта
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28.04.2023 16:02 Відповісти
А де український газ
За 30 років так нічого і не зробили з видобутком газу
Тільки кишені набили
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28.04.2023 09:36 Відповісти
А газпровод идущий через Украину берегут как зеницу ока и те и эти,может хоть российские партизаны подорвут-одна надежда на них.
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28.04.2023 12:04 Відповісти
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28.04.2023 17:12 Відповісти
 
 