У Міноборони назвали некоректним порівняння цін на продукти для військових із закупівлями ГУР

Міністерство оборони України вважає некоректним порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних Сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міноборони.

Як наголошується в оприлюдненій на сайті міністерства заяві, йдеться про порівняння закупівель з різними умовами, оскільки ГУР закуповував продукти лише для харчування окремої військової частини у Києві.

Крім того, Міноборони нагадує, що для харчового забезпечення ЗСУ закуповується "комплексна послуга" з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, у тому числі доставку у райони ведення бойових дій.

Ціна такої послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу. В Міноборони вважають її занадто низькою.

У міністерстві повідомили, що у першій половині квітня керівництво Міноборони провело зустріч з представниками крупних торговельних мереж "Коло", "АТБ-Маркет", "Варус", "Ашан", "Сільпо" (Fozzy Group), з метою долучити рітейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців.

"Представники мереж наголосили, що при існуючих вимогах забезпечення логістики продуктів – а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, – є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг з організації харчування одного військовослужбовця на добу згідно Каталогу (137,04-144,06 грн). За словами рітейлерів, вони низькі", – стверджується у заяві Міноборони.

Як повідомлялося, Військова частина А1225, що є частиною забезпечення Головного управління розвідки Міноборони, купила продукти харчування за цінами подекуди в рази нижчими, ніж досі купує саме Міноборони. про це свідчать дані у системі Prozorro, де з понеділка почали публікувати дані про оборонні закупівлі, які не стосуються озброєння. При цьому саме Міноборони поки що не оприлюднило в Prozorro жодного звіту.

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Нагадаємо, у січні ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Вже після цього Міноборони оголосило, що 20 лютого до восьми договорів було внесено зміни, які передбачають зменшення терміну дій угод, а також зниження вартості послуги з організації харчування та цін в каталозі продукції внаслідок зменшення термінів контрактів, що нібито позбавило постачальників потреби враховувати інфляцію та інші ризики.

Оприлюднені ціни на продукти харчування у каталозі значно нижчі, ніж у опублікованих у січні журналістами матеріалах, які викликали скандал у Міноборони та відставку кількох високопосадовців міністерства. Наприклад, яйця курячі вищого сорту тапер закуповують по 8,76 за штуку. Водночас у Міноборони уточнили, що ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику, включно із приготуванням страв.

Згодом, 28 березня, Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони продовжити дію чинних договорів на закупівлю харчування для Збройних Сил України на строк до 90 днів із відповідним збільшенням суми закупівлі.