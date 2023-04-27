Нацбанк оцінив втрати від блокування українського експорту сусідніми країнами ЄС у $200 мільйонів

Національний банк України (НБУ) зменшив прогноз експорту української агропродукції у другому кварталі цього року на $200 млн через дії Польщі, Угорщини та інших країн, які заборонили імпорт українського зерна та низки інших сільгосппродуктів.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми врахували цей фактор, і вже на другий квартал зменшили експорт нашої агропродукції приблизно на $200 млн. Звичайно, втрати експорту до країн-сусідів, які запровадили відповідні обмеження, будуть більшими, але ми також враховували можливості переорієнтації на інші країни, в тому числі і за рахунок використання "зернового коридору", – сказав заступник голови НБУ.

Водночас він зауважив, що у прогнозі на третій-четвертий квартали цього року Нацбанк додаткових втрат не закладав, передбачаючи розвиток за січневим базовим сценарієм, у якому закладено нормальну роботу "зернового коридору" протягом усього часу.

Голова НБУ Андрій Пишний додав, що у Нацбанку також сподіваються на вміння українського бізнесу швидко адаптуватися до мінливих умов.

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Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Румунія заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їхній транзит. Переважно українські вантажі прямують до портів на Балтійському морі, що знаходяться на території Польщі та Німеччини, а також до чорноморських портів Румунії та Болгарії.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Наразі тривають пререговори між Єврокомісію та цими країнами щодо запровадження обмежень на рівні ЄС.

Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський 25 квітня повідомив, що Єврокомісія та п'ять країн – Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія – близькі до досягнення вирішення проблеми ввезення української агропродукції. За його словами, Єврокомісія пропонує запровадити тимчасову заборону на імпорт, до 5 червня, лише для п'яти країн для п'яти найбільш чутливих продуктів: кукурудзи, пшениці, ріпаку, соняшнику та олії.

Польща та інші представники п'ятірки пропонують заборонити імпорт ще восьми інших продуктів, таких як мед, цукор, птиця, м'ясні та молочні продукти та продовжити його до кінця року.

Що стосується "зернового коридору", то останнім часом він час від часу стає на паузу через дії російської сторони в Спільному координаційному центрі, крім того, РФ загрожує припинити його роботу після 18 травня.