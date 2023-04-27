Путін дозволив частково знімати російські санкції проти України

Російський президент Владімір Путін дозволив російському уряду робити винятки із російських санкцій проти України, запроваджених у 2018 році.

Відповідний указ опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації, повідомляє РБК.

Документ вносить зміни до указу від 22 жовтня 2018 року та доповнюється наступним пунктом: "Надати уряду Російської Федерації повноваження щодо видачі тимчасових дозволів, що передбачають незастосування спеціальних економічних заходів, визначених відповідно до цього указу".

Новий указ не матиме зворотньої сили і поширюється на правовідносини, що виникли з дати його підписання.

Путін підписав указ про російські санції проти України у жовтні 2018 року. Відповідно до нього, уряду Росії було доручено визначити переліки фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджуються санкції, а також вирішити, які саме обмеження проти цих осіб потрібно запровадити та "забезпечити відповідно до своєї компетенції здійснення інших заходів". У первісному варіанті перелік складався з 322 фізичних осіб та 68 підприємств.

З 2018 року Росія неодноразово запроваджувала та розширювала санкції проти Києва.

Також Росія неодноразово розширювала список підсанкційних українських товарів та компаній, до яких сьогодні належать найбільші хімічні холдинги України, виробники агропродукції, металургійні та гірничорудні компанії, а також банки та оборонні підприємства.