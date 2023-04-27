Мінагрополітики зберігає плани побудувати трубопровід для експорту соняшникової олії через Польщу

Україна не відмовилась від планів спорудження трубопроводу для експорту соняшникової олії через Польщу, наразі триває погодження його маршруту з польською владою.

Про це повідомили і Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає LIGA.net.

У міністерстві сподіваються, що пропозиція Єврокомісії заборонити імпорт української олії в Польщу, не вплине на реалізацію проєкту.

"Сподіваємося, що нічого не вплине. Зараз проходять внутрішні польські процедури, пов’язані з погодженням шляху прокладення. Оскільки це складна процедура, зачіпає дуже багато громад і екологічних норм", – зауважили у Мінагрополітики.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Мінагрополітики України уклало меморандум із Міністерством сільського господарства та розвитку села Польщі щодо проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту міста Гданськ.

Планується, що Україна зможе транспортувати трубопроводом до Гданська довжиною близько 600 кілометрів до 2 млн тонн соняшникової олії на рік.