Мінагрополітики зберігає плани побудувати трубопровід для експорту соняшникової олії через Польщу
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Україна не відмовилась від планів спорудження трубопроводу для експорту соняшникової олії через Польщу, наразі триває погодження його маршруту з польською владою.
Про це повідомили і Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає LIGA.net.
У міністерстві сподіваються, що пропозиція Єврокомісії заборонити імпорт української олії в Польщу, не вплине на реалізацію проєкту.
"Сподіваємося, що нічого не вплине. Зараз проходять внутрішні польські процедури, пов’язані з погодженням шляху прокладення. Оскільки це складна процедура, зачіпає дуже багато громад і екологічних норм", – зауважили у Мінагрополітики.
Як повідомлялося, у вересні минулого року Мінагрополітики України уклало меморандум із Міністерством сільського господарства та розвитку села Польщі щодо проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту міста Гданськ.
Планується, що Україна зможе транспортувати трубопроводом до Гданська довжиною близько 600 кілометрів до 2 млн тонн соняшникової олії на рік.
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