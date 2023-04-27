В Іспанії відкриють паспортний сервіс для українців

В іспанському місті Валенсія з 27 квітня в тестовому режимі розпочали роботу мобільні комплекси українського "Паспортного сервісу".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Завдяки ним українці зможуть оформити необхідні паспортні документи, що дасть можливість отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися у місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн", – наголошують у відомстві.

Так, спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу" розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія.

Мобільні центри працюватимуть з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

Обслуговування відвідувачів у Валенсії на період технічного старту здійснюється за "живою чергою". Запис до електронної черги здійснюватиметься після успішного тестування систем.

Наразі громадяни України можуть отримати у Валенсії такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

страхування.

Також згодом буде доступна послуга з обміну водійського посвідчення.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. понад 170 тисяч українських біженців знайшли свій тимчасовий захист на території Іспанії.

Нагадаємо, окрім Іспанії підрозділи "Паспортного сервісу" вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ і Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та двох містах Німеччини (Кельн і Берлін).