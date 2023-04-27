Hyundai продає свої заводи і йде з Росії, – ЗМІ

Південнокорейська Hyundai Motor Co планує піти з РФ та продати свої виробничі підприємства казахстанській компанії.

Про це пише Reuters із посланням на південнокорейські ЗМІ.



Зазначається, що переговори про продаж заводів Hyundai в Росії перебувають на завершальній стадії, та наразі автовиробник чекає остаточного схвалення російського уряду.



"Це правда, що тривають дискусії щодо продажу, але ще нічого не вирішено", – заявили в Hyundai Motor.



У коментарі Reuters компанія заявила, що розглядає різні сценарії майбутнього свого бізнесу в Росії, додавши, що поки що жодного рішення не прийнято.



Hyundai Motor разом із дочірньою компанією Kia Corp входить до десятки найбільших світових автовиробників за обсягом продажів і виробляла в РФ близько 200 тис. автомобілів на рік – приблизно 4% її глобальних виробничих потужностей.

Нагадаємо, ще у жовтні 2022 року повідомлялося, що Hyundai Motor розглядає можливість остаточного припинення своєї діяльності в Росії, яке може включати продаж там свого заводу. Робота на заводі Hyundai у Санкт-Петербурзі припинена з березня.