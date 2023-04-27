"Укрпошта" отримала збитки на 1,3 мільярда

АТ "Укрпошта" закінчила 2022 рік з фактичним збитком у розмірі 1,26 млрд грн проти прибутку у 183,58 млн грн у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, із зазначеної суми 216,9 млн грн – збитки, отримані за рахунок втрачених активів на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей, та 402,1 млн грн – через збитки від курсових різниць внаслідок коливань курсу валют.

Водночас "Укрпошта" закінчила 2022 рік з чистим доходом від реалізації товарів та послуг у сумі 10,3 млрд грн, що на 7,7% менше проти фактичних даних за 2021 рік.

Як додали в компанії, у 2022 році обсяги внутрішніх та експортних посилок залишились на рівні минулого року. Доходи від торгівлі зросли на 41,9% проти 2021 року.

Водночас обсяги письмової кореспонденції у 2022 році зменшились на 53,4% проти минулого року з поступовим відновленням до кінця 2022 року. Тож доходи за цим напрямком зменшились на 18,3% порівняно з 2021 роком.

Також у зв’язку з закриттям великої кількості друкованих видань та міграції населення на 22,4% зменшились доходи від розповсюдження періодики.

"На тлі відносно сталих витрат на оплату праці на початку повномасштабної війни і суттєвого зростання транспортних витрат через перебудову логістичних процесів та зростання цін на пальне, "Укрпошта" отримала найбільший грошовий відтік на операційному рівні за лютий-квітень 2022 року", – уточнили в компанії.

Водночас у другому-четвертому кварталах "Укрпошта" змогла продемонструвати зростання операційних та фінансових показників.

"Однак у зв’язку з тим, що на тимчасово окупованих територіях "Укрпошта" не мала можливості надавати послуги в повному обсязі, за результатами 2022 року компанії поки не вдалось компенсувати збитки і повернутись до позитивного показника EBITDA", – додали в пресслужбі.

Як повідомлялося, у 2021 році "Укрпошта" отримала 183,58 млн грн чистого прибутку, що на 13,8% більше, ніж у 2020-му 161,24 млн грн.