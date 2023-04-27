Результатом конференції з відновлення України у Римі стало підписання шести меморандумів

Під час робочого візиту урядової делегації України до Італії, де вона взяла участь у Конференції з відновлення України в Римі, підписано шість меморандумів про співпрацю у різних сферах та між регіонами країн.

Про це на пресконференції за підсумками візиту повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми підписали шість меморандумів у сфері екології, про співпрацю у промисловій сфері, у сфері логістики, в енергетичній сфері", – сказав Шмигаль.

За його словами, два інші меморандуми були підписані між регіонами України та Італії.

Раніше Шмигаль повідомляв, що під час Конференції з відновлення України в Римі будуть підписані такі угоди:

Меморандум між українським МЗС та Італійським торговим агентством для активізації торговельних відносин;

Меморандум для захисту довкілля та відновлення екології;

Меморандум про співробітництво у промисловій галузі;

Меморандум між "Укрзалізницею" та компанією MERMEC, яка спеціалізується на діагностиці залізничних колій;

Меморандум між аграрними асоціаціями для втілення сучасних проєктів у процесі відновлення України;

Меморандум між компанією We Build та "Укргідроенерго" про співробітництво у будівництві гідроелектростанцій.

Також планувалося, що меморандуми про співпрацю підпишуть Харківщина та італійський регіон Емілія-Романія, Київщина і Тоскана.

Шмигаль також повідомляв, що Експортно-кредитне агентство Італії на додачу до лінії в 500 млн євро готове виділити ще 1 млрд євро, аби підтримати торговельно-фінансові операції.