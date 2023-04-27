В уряді Росії спрогнозували зменшення видобутку нафти

Цього року Росія скоротить видобуток нафти та газового конденсату до 515 млн тонн, що на 20 млн тонн менше ніж у 2022 році.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак, передає "Комерсант".

За його словами, експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи у 2023 році впаде у 2,5 раза, а 140 млн тонн сировини перенаправлять на ринки Азії.



"Загальний видобуток, який ми прогнозуємо, – це 515 млн тонн разом із газовим конденсатом. Якщо порівнювати з минулим роком – ми мали 535 млн тонн, тобто це мінус 20 млн тонн", – зазначив він під час брифінгу.

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Як повідомлялося, раніше Росія обіцяла добровільно зменшити видобуток нафти у березні на 500 тисяч барелів на добу. Таким чином російська влада вирішила відреагувати на встановлення обмеження максимальної ціни на нафту з РФ країнами "Великої сімки" та їх партнерами, що призвело до збільшення дисконту на сировину з Росії.

Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках.