"Прозорро.Продажі" завершили процес корпоратизації

"Прозорро.Продажі" повністю завершили процес корпоратизації. Тепер 100% акцій новоствореного акціонерного товариства належать державі в особі Міністерства економіки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що новостворене АТ "Прозорро.Продажі" є правонаступником усіх прав та обов’язків держпідприємства "Прозорро.Продажі".

"Реформа корпоративного управління відповідає рекомендаціям ОЕСР з управління державними компаніями. Вона має на меті створити сучасні механізми професійного управління державними компаніями в інтересах громадян України, а також сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності та залученню інвестицій", – міністерка економіки Юлія Свириденко.

У відомстві додали, що корпоратизація проводиться з метою кращого управління державною власністю й направлена на прозорість всередині компаній.

Для тих, хто працював у системі "Прозорро.Продажі", жодних змін в роботі не відбудеться. Організатори торгів, які бажають продати чи здати майно або активи в оренду на онлайн-аукціонах, та охочі взяти в них участь, можуть, як і зазвичай, реєструватися на одному з акредитованих майданчиків системи "Прозорро.Продажі".

Відтепер керівні органи АТ "Прозорро.Продажі" будуть складатись із наглядової ради та правління.

Наглядову раду акціонерного товариства як представник держави очолив Ілля Михайлов. До складу ради також входять представник від держави Наталія Бойко та два незалежні члени – Надія Васильєва й Дмитро Крепак.