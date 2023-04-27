БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1282 відвідувача онлайн
Новини Технології
244 0
інтернет (1173) Федоров Михайло (173) Starlink (84)

Україна отримала 42 тисячі терміналів Starlink, – Федоров

Новини БізнесЦензор Технології

starlink,старлінк

Із початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 42 тисячі терміналів супутникового інтернет-зв’язку Starlink.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Все працює стабільно. Ми на постійному зв’язку з компанією і оперативно на все реагуємо. Зараз в Україні 42 тисячі терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком енергетиків, медиків та військових", – зазначив він в інтерв’ю агентству.

Федоров уточнив, що держава "не витратила на них жодної копійки" – усе передали міжнародні партнери, які також оплачують функціонування обладнання на пільгових умовах.

Starlink – це проєкт компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету – до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 