Україна отримала 42 тисячі терміналів Starlink, – Федоров

Із початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 42 тисячі терміналів супутникового інтернет-зв’язку Starlink.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Все працює стабільно. Ми на постійному зв’язку з компанією і оперативно на все реагуємо. Зараз в Україні 42 тисячі терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком енергетиків, медиків та військових", – зазначив він в інтерв’ю агентству.

Федоров уточнив, що держава "не витратила на них жодної копійки" – усе передали міжнародні партнери, які також оплачують функціонування обладнання на пільгових умовах.

Starlink – це проєкт компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету – до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.