Уряд змінив склад наглядової ради "Укрпошти"

Кабінет міністрів офіційно затвердив склад наглядової ради "Укрпошти".

Відповідне розпорядження від 25 квітня оприлюднили на Урядовому порталі.

Так, незалежними членами наглядової ради стали Рінат Абдрасілов (Киргизстан, старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія), Якуб Карновскі (Польща, досвід роботи в наглядових радах "Укрпошта" та УЗ), Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес), Олена Малинська (Україна, стратегічний менеджмент та банківська справа) та Ігор Мітюков (Україна, фінансовий менеджмент).

Водночас представниками держави в наглядовій раді "Укрпошти" стали очільник Держенергоефективності Гура Костянтин та заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Цікаво, що ще місяць назад Міністерство економіки повідомляло про затвердження представниками держави Наталії Бернацької та Крістіни Прасолової. Наразі їх імен в урядовому розпорядженні немає.

Наталія Бернацька свого часу була першою заступницею міністра юстиції. У 2020 році вона отримала підозру від НАБУ у так званій справі "Золотого мандарина". Крістіна Прасолова у 2021 році обіймала посаду заступника міністра економіки. Вона є дочкою Ігоря Прасолова, ексміністра економіки часів Віктора Януковича.