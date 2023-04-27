БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1282 відвідувача онлайн
Новини Транспорт
3 669 3
авіація (2123) Франція (575) авіасполучення (2420)

Україна готується до відкриття авіапростору для цивільних літаків, – французький міністр

Новини БізнесЦензор Транспорт

самолет,авиасообщение

Міністр транспорту Франції Клеман Бон повідомив, що Україна "наполегливо працює" над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків.

Про це він заявив, говорячи про співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів цивільної авіації та авіадиспетчерів, передає Європейська правда.

Як уточнив Бон в інтерв’ю виданню, українці вже проходять практику на симуляторах у Франції, а під час переговорів у Києві дві країни погодилися розширити цю співпрацю.

"Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу.

Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково", – зауважив французький урядовець.

Бон підкреслив, що не йому вирішувати, коли це станеться. Однак, за його словами, українські посадовці зараз готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації.

"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека", – сказав міністр.

Нагадаємо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків у день початку повномасштабного вторгнення РФ – 24 лютого 2022 року.

Водночас Європейська організація з безпеки аеронавігації прогнозує обмеження польотів над Україною до 2029 року. 

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво
показати весь коментар
27.04.2023 13:32 Відповісти
Нічого не зрозуміло, як можна відкрити аеропорти під час великої війни, однак це дуже цікава тема.
показати весь коментар
27.04.2023 14:00 Відповісти
А ще не зрозуміліше чому прогноз був на 2029 рік.
показати весь коментар
27.04.2023 17:34 Відповісти
 
 