Україна розраховує на новий фонд допомоги від IDA на $2 мільярди, – Мінфін

Міжнародна асоціація розвитку IDA (International Development Association) розширює пакет підтримки України та створює окремий фонд – SPURR (Special Program for Ukraine’s Recovery and Crisis Response), особливістю якого буде можливість мультиплікувати залучені до нього кошти. Так, Україна може потенційно отримати $6 млрд допомоги.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.



"Найближчим часом про фонд буде оголошено, його назва – SPURR і загальний розмір – $2 млрд. Цей фонд мультиплікативний: умовно кажучи, здійснюється потрійна мультиплікація, тобто якщо зберуть $2 млрд, то потенційно Україна може отримати $6 млрд допомоги", – пояснив він в інтерв’ю агентству.



Марченко уточнив, що це кредитні кошти Світового банку, а мультиплікативний ефект – є дуже важливим.



Глава Мінфіну також повідомив, що обговорюється питання компенсації відсоткових ставок за пільговими кредитами, які надаються Україні, зокрема на відновлення.



"Важливо, щоб ці нові гроші не впливали на наші зобов'язання щодо обслуговування боргу. Це важливо і для програми з МВФ, для дотримання боргової стійкості (debt sustainability). Тому ми просимо наших партнерів про компенсацію відсоткової ставки, якщо кредитні кошти надаються через Світовий банк", – пояснив міністр.



За його словами, так може бути використаний раніше створений Світовим банком URTF – Цільовий фонд для підтримки, відновлення та реформування України, до якого залучаються грантові кошти.



"Ми показуємо, які інструменти вже готові: URTF – для грантових коштів, SPURR – для кредитних, але з використанням мультиплікативного ефекту. Фонд URTF може бути використаний як компенсатор для відсоткових ставок у SPURR. Саме так ми бачимо їхнє комбінування", – описав Марченка пропозиції, які Україна обговорює із потенційними донорами на відновлення країни.



Міністр нагадав, що механізм компенсації кредитної ставки вже діє щодо макрофінансової допомоги Євросоюзу на 18 млрд євро на цей рік.