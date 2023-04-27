Бронювання співробітників від мобілізації: Мінцифри визначило критерії для телеком-компаній

Міністерство цифрової трансформації затвердило наказ, який визначає критерії, що дозволять інтернет-провайдерам та їхнім підрядникам отримати статус важливих для галузі. Це необхідно для можливості забронювати працівників від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Працюємо, щоб телеком-компанії мали достатньо цінних спеціалістів, а українці – були на зв'язку та онлайн, попри війну. Для цього визначили критерії, що дозволять інтернет-провайдерам та їхнім підрядникам отримати статус важливих для галузі.

Адже це одна з умов, щоб забронювати більше спеціалістів, які 24/7 відновлюють та прокладають нові мережі, лагодять їх після обстрілів та тримають український телеком-фронт", – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб Мінцифри визначило підприємство важливим для галузі, воно має відповідати одному з цих критеріїв:

відновлює зруйновані інтернет-мережі, обслуговує їх та забезпечує стійкість щонайменше у двох областях;

постачає обладнання/програмні продукти для розбудови та підтримки інтернет-мереж;

забезпечує роботу центрів обробки даних та точок обміну трафіком;

виробляє радіообладнання/технічні засоби е-комунікацій за КВЕДами: 26.11, 26.30, 27.31, 27.32.

Забронювати працівників телеком-компанії зможуть в Адміністрації Держспецзв'язку.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;

підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.