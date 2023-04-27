Єврокомісія забороняє експорт українського зерна до Румунії

Європейська Комісія запровадить заборону експорту зерна та олійних культур з України до Румунії, яка діятиме до 5 червня цього року.

Про це повідомив міністр сільського господарства Румунії Петро Даеа, передає Sky News.



"Переговори з державами все ще продовжуються. Румунія буде захищена рішенням Європейської комісії та отримає компенсацію для фермерів", – зазначив він.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Влада цих країн заявляє, що такими кроками намагається захистити своїх фермерів. Оскільки після початку повномасштабної війни РФ проти України доступ до чорноморських портів було заблоковано, а згодом обмежено, довелося шукати альтернативні маршрути для доставки зерна та інших товарів через сусідні держави.



Через це мільйони тонн олійних та зернових культур опинилися в країнах Центральної та Східної Європи. Ці товари дешевші, ніж у Європейському Союзі, а також їх звільнили від мит.



Місцеві фермери почали скаржитися, що ціни та попит на їхні аграрні товари падають. Європейська Комісія пішла на поступки країнам, фермери яких постраждали від надлишків аграрних товарів з України, погодившись заборонити імпорт прифронтовими країнами пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшника та соняшникової олії, а також виділила на покриття збитків фермерів додатково 100 млн євро до раніше виділених 56 млн євро.

Водночас Румунія вирішила не забороняти в односторонньому порядку імпорт українських зернових, але із 24 квітня розпочала пломбування транспортних засобів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.